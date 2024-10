Piazza Leonardo ha visto il termine dei lavori di recupero del monumento in onore del progettista del Canale Villoresi

Milano, 8 ottobre 2024 – È stato realizzato un tributo in bronzo e pietra all’ingegnere Eugenio Villoresi, figura chiave per l’agricoltura nell’Ottocento, il cui monumento necessitava di un significativo restauro. I lavori di riqualificazione del suo memoriale, situato in piazza Leonardo Da Vinci e sede del Politecnico, sono ora completati.

L’intervento

Il restauro si è focalizzato sul monumento, originariamente eretto in piazzale Luigi Cadorna e, da oltre cinquant’anni, spostato in piazza Leonardo Da Vinci. L’operazione, realizzata dal Comune di Milano in collaborazione con la Soprintendenza, ha riguardato sia la base in pietra, particolarmente danneggiata da frequenti atti vandalici, sia la scultura bronzea di Villoresi, che ha subito l’azione erosiva di agenti atmosferici e inquinanti nel tempo.

La base

Le attività di recupero della base lapidea si sono concentrate sulla pulizia e rimozione delle macchie di vernice, riducendo l’impatto visivo delle colature di ossido provenienti dalla statua. Inoltre, sono state ripristinate le epigrafi ormai scomparse, reinterpretando artisticamente i caratteri incisi nella pietra, ormai facilmente riconoscibili al tatto grazie a un meticoloso lavoro di stuccatura.

La scultura

La maestosa statua in bronzo che rappresenta Villoresi ha subito un attento processo di pulizia, seguito dalla stuccatura delle fessure e dei piccoli danni, probabilmente risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Infine, è stata applicata una protezione a base di cere microcristalline su tutta la superficie della scultura per garantirne la conservazione.

Fermare i graffiti

L’intera opera è stata trattata con un prodotto specifico per proteggerla dai vandalismi, rendendo più semplice la rimozione dei graffiti e impedendo ai pigmenti di penetrare nella pietra porosa.

Inoltre, il restauro conservativo si è concluso con il ripristino della balaustra metallica che circonda l’area. “Siamo orgogliosi di finalizzare questo restauro e di presentare un programma lavori ricco di iniziative,” afferma Gaia Romani, assessora ai Servizi civici e generali. “Occuparsi di Milano, valorizzando e mantenendo i suoi monumenti, è una nostra priorità. Garantire bellezza e cura a ciascun luogo significa conferirgli la dignità che merita, oltre a tutelare i diritti di chi lo frequenta.”

Il supporto della famiglia

Valerio Villoresi, discendente dell’ingegnere, insieme alla Fondazione Villoresi Poggi, ha contribuito alla realizzazione del restauro. Entrambi collaborano anche con l’assessorato al Verde e Ambiente per migliorare le aiuole e la vegetazione attorno alla statua dedicata all’ideatore del canale.

“Esprimo sincera gratitudine all’Amministrazione comunale per l’attenzione mostrata nel celebrare i 140 anni del canale Villoresi tramite il restauro del Monumento,” dichiara Valerio Villoresi. “Entro la fine dell’anno, la mia famiglia ha già avviato le procedure per il restauro della Tomba della riconoscenza al Cimitero Monumentale di Milano, dove Eugenio riposa insieme alla moglie Rosa e al figlio Luigi, che ha diretto i lavori del Canale.”

Altri progetti in corso

Le attività di restauro dei monumenti nella città continuano. Recentemente sono iniziati i lavori presso il monumento delle Cinque Giornate di Milano, situato nell’omonima piazza. Prossimamente, si procederà con il cantiere per il monumento a San Francesco d’Assisi in piazza Risorgimento, seguito dai lavori sulla Colonna di Santa Maria Maddalena, che si trova in piazza Ernesto De Angeli.