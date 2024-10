Milano è colpita da un forte temporale, con fiumi che destano preoccupazione: “I sacchi sono già stati sistemati.”

Milano si è risvegliata questa mattina immersa in un forte temporale, con i fiumi che destano preoccupazione: “Sacchi già predisposti”.

Da stamattina, una fitta pioggia colpisce Milano e gran parte della Lombardia. Oggi è previsto un significativo allerta meteo. Le previsioni non hanno mentito: martedì ha portato un temporale intenso, iniziato a battere sulla città sin dalle prime ore del giorno. Dalla mezzanotte era stata emessa un’allerta gialla, che è poi stata innalzata a livello arancione attorno alle sei, indicante un rischio moderato su quattro possibili gradi di pericolo.

Le previsioni parlano di “forti precipitazioni” che continueranno per l’intera giornata, specialmente nel pomeriggio. Il comune sta attuando misure preventive, avviando le operazioni di preparazione già dal pomeriggio di lunedì. Lo scopo è quello di prevenire esondazioni e allagamenti, che si erano verificati in precedenti condizioni meteorologiche avverse.

“È attiva l’allerta su Milano e lungo il sistema idraulico dei fiumi Olona, Seveso e Lambro. Abbiamo avviato il centro operativo comunale e stabilito le azioni necessarie: informare i cittadini attraverso comunicati, social media e avvisi cartacei distribuiti dalle squadre di protezione civile in diverse zone della città, come Niguarda, Pratocentenaro e Ponte Lambro”, ha dichiarato poco fa l’assessore alla sicurezza del Comune, Marco Granelli. “Inoltre, abbiamo collocato sacchi di sabbia a Ponte Lambro per proteggere abitazioni e cabine elettriche, e rimosso alcuni alberi caduti che ostruivano il corso del fiume Lambro nei pressi del ponte di via Folli a Lambrate”, ha aggiunto.

Desidero esprimere una profonda gratitudine ai pompieri e al nuovo comandante, che ho avuto modo di sentire. Lui, insieme alla protezione civile e alla polizia locale, ha subito mobilitato le squadre specializzate. I vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere i tronchi presenti nel fiume, sollevandoli con le gru e posizionandoli sulla strada, che è stata bloccata dal traffico dalla polizia locale. È stato un lavoro collaborativo, volto a prevenire che i tronchi diventassero una barriera sul Lambro. Adesso, in collaborazione con Aipo, dovremo individuare soluzioni per evitare il trasporto di questi tronchi da parte del fiume. Un ringraziamento particolare va ai pompieri e a tutti coloro che sono intervenuti con prontezza. Concludo raccomandando – ha detto Granelli – di prestare grande attenzione. Noi siamo pronti.