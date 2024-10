Maltempo a Milano: strade inondate e percorsi Atm modificati. Segui la diretta

Maltempo a Milano: strade inundate e modifiche ai percorsi Atm. La diretta

A causa di un forte temporale che ha colpito Milano sin dalle prime ore del mattino di martedì, molte vie della città sono state allagate, costringendo Atm a modificare il percorso dei mezzi di superficie. “Le condizioni meteo avverse – ha annunciato l’azienda – stanno influenzando il nostro servizio in varie aree. Alcune linee hanno subito cambiamenti a causa della chiusura delle strade. Si prevede un aumento dei tempi di attesa e percorsi più lunghi”.

Sorgenti di Seveso e Lambro in situazione critica

Mezzi di Atm adottano deviazioni a causa del maltempo

Tram 9. Deviato in direzione Porta Genova, salta le fermate da Stazione Centrale a Porta Venezia (si sta tentando di liberare uno scambio inondato in viale Vittorio Veneto/Lazzaretto).

–

Bus 42. Deviato in entrambe le direzioni, salta le fermate tra Ca’ Granda/Suzzani e Istria (tratti di viale Suzzani e Ca’ Granda sono chiusi al traffico).

–

Bus 45. Deviato in entrambe le direzioni, salta le fermate tra viale Ungheria/Mecenate e il capolinea di San Donato (via Rilche chiusa al traffico).

–

Bus 66. Deviato in entrambe le direzioni, salta le fermate tra viale Ungheria/Mecenate e via Milano/Cascina Boscana (via Vittorini e via Camaldoli chiuse al traffico).

–

Bus 83. Non effettua servizio tra via Danzi e Ospedale Maggiore (viale Ca’ Granda chiuso al traffico).

Autobus 88. Nelle sue due direzioni, modifica il percorso e tralascia le fermate tra viale Ungheria/Mecenate e la fermata finale di Linate (via Vittorini e via Camaldoli sono interdette al traffico).

Altri mezzi con percorsi modificati

Tram 1. In entrambe le direzioni cambia il tragitto e omette le fermate da viale Vittorio Veneto a via Cusani (causa di un incidente stradale lungo il tragitto).

Tram 3. In direzione Gratosoglio, modifica il percorso e salta le fermate da Carrobbio a corso San Gottardo (a causa di una vettura fuori uso).

Autobus 44. Verso Turro, devia e omette le fermate da Cascina Gobba a via Padova/De La Salle (incidente tra veicoli privati).

Informazioni sui parcheggi

I parcheggi situati ad Abbiategrasso, Bisceglie, Bovio, Cassiodoro, Famagosta, Molino Dorino e Maciachini sono inaccessibili per sosta occasionale, ma rimangono disponibili per gli abbonati.