Maltempo a Milano: Seveso e Lambro superano il livello di allerta

A Milano si registra un temporale: i fiumi Seveso e Lambro raggiungono livelli critici.

La Protezione civile del comune ha avvisato i cittadini sulla situazione attuale. Infatti, i torrenti Seveso e Lambro hanno toccato il limite di attenzione. L’allerta è stata lanciata dalla Protezione civile poco prima delle dieci di martedì. È in corso un avviso meteorologico da parte del Centro funzionale di monitoraggio dei rischi naturali della Regione Lombardia, con un alert di criticità arancione (moderata) per potenziali problemi legati all’idrogeologia e alla gestione delle acque.

Per prevenire possibili esondazioni, Milano ha adottato misure di sicurezza, rimuovendo tronchi dal Lambro che avrebbero potuto impedire un corretto deflusso, ed erigendo barriere di sacchi di sabbia lungo il Seveso, avvisando i residenti con largo anticipo.

L’assessore Marco Granelli ha spiegato: “Il Seveso ha ricevuto aumento da nord, tuttavia, grazie al canale scolmatore di Palazzolo, non ha superato il metro. Nelle prossime ore potremmo avere un’ondata di piena che potrebbe oltrepassare lo scolmatore. Se ciò accadesse, la vasca di Milano è pronta a contenere l’acqua per difendere i quartieri della zona. È importante ricordare che la vasca scatta in funzione quando il livello del Seveso raggiunge circa 1,80-1,90 metri, a un metro dall’esondazione”.

Riguardo al Lambro, questo ha raggiunto quasi due metri in via Feltre e a Brugherio. A nord di Monza, invece, il livello è sotto il metro, ma il fiume sta lentamente salendo da quella zona, mentre a Milano resta stabile grazie alle piogge tra Monza e la città.

Secondo gli ultimi dati sui livelli d’acqua, il fiume Seveso ha toccato 1,45 metri a Cesano Maderno, mentre il Lambro ha registrato 2,19 a Brugherio, 1,16 a Peregallo e 2,02 a Feltre.

Lunedì sera, Granelli della Protezione civile ha sottolineato che c’è “allerta per Milano e per il sistema idraulico che coinvolge i fiumi Olona, Seveso e Lambro”. Nel contesto delle misure preventive attuate dal Centro operativo comunale (Coc), è stata diffusa una comunicazione chiara alla cittadinanza tramite avvisi ufficiali, social media e volantini distribuiti dai gruppi di protezione civile nelle portinerie di Niguarda, Pratocentenaro e Ponte Lambro.

Cosa evitare durante un temporale: Durante l’allerta meteo, Palazzo Marino raccomanda ai residenti di prestare attenzione nelle aree a rischio di esondazione dei fiumi e nei sottopassi. Si consiglia anche di non sostare sotto gli alberi o nelle vicinanze di impalcature di cantieri, dehors e tende. È fondamentale mettere in sicurezza gli oggetti sui balconi e altri materiali suscettibili di essere spostati dalle intemperie. Inoltre, è opportuno rimanere vigili riguardo ai fenomeni atmosferici durante eventi all’aperto per prevenire rischi potenziali.