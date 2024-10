Le indagini su Francesco Capuzzo sono ricominciate

Le operazioni di ricerca di Francesco Capuzzo sono nuovamente attive. L’inizio delle ricerche è stato segnato dalla scoperta della sua macchina, una Kia Rio di colore nero, situata nell’area pic-nic di Les Druges, a circa 1.600 metri di altitudine. Le ricerche sono ripartite nella mattinata di martedì 8 ottobre, per il caso del 33enne originario di Basiglio (Milano), che risulta scomparso dal 24 settembre. L’auto è stata rinvenuta di recente parcheggiata in una zona poco frequentata, il che fa supporre che fosse lì da un po’ di tempo. I soccorritori stanno perlustrando attentamente tutta l’area, compresa la miniera turistica di Servette. Nonostante ciò, nel vallone di Saint-Marcel esistono altre miniere accessibili, dove le ricerche sono continuate senza alcun esito positivo. Inoltre, sono coinvolte unità cinofile, che stanno ispezionando i luoghi dove Francesco potrebbe essersi rifugiato, come alpeggi e strutture alpine. Parallelamente, l’associazione Penelope Lombardia ha lanciato un appello per la ricerca di Capuzzo: “La madre di Francesco è estremamente ansiosa per lui, si trova in un momento difficile e hanno trascorso diversi giorni senza ricevere sue notizie”, si afferma nel comunicato dell’associazione che si dedica alla questione delle persone scomparse.