L’auto di Francesco Capuzzo è stata rinvenuta a quasi 200 km dalla sua residenza, mentre di lui non ci sono segni di vita

L’auto di Francesco Capuzzo è stata scoperta a quasi 200 chilometri dalla sua residenza, ma al momento non ci sono indicazioni sulla sua posizione. L’uomo, originario di Basiglio, è svanito il 24 settembre. Lunedì è stato rinvenuto il suo veicolo.

Questo è solo un primo indizio, per ora il solo a disposizione. La Kia Rio nera di Francesco, 33 anni, è stata trovata in un parcheggio nel comune di Saint’Marcel, a circa 20 chilometri da Aosta e quasi 200 da Basiglio, a un’altitudine di circa 1.600 metri.

In questo periodo la zona è poco frequentata e non si esclude che l’auto fosse lì già da un po’ di tempo. Tuttavia, qualcuno ha dato l’allerta e, attraverso la targa, è stato possibile risalire al proprietario. Anche le forze dell’ordine e i soccorritori, insieme a cani da ricerca, hanno perlustrato sentieri nel bosco e strade rurali, ma finora non ci sono ulteriori tracce del trentatreenne. Risulta che in paese non conosca molte persone, ma è possibile che avesse già visitato la zona del vallone di Saint-Marcel per escursioni.

L’associazione Penelope Lombardia ha lanciato un invito per aiutare a rintracciare Capuzzo: “La madre di Francesco è molto ansiosa per lui; sta affrontando momenti difficili e sono passati molti giorni senza sue notizie”, si legge nel comunicato dell’associazione dedicata alle persone scomparse.