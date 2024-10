La misteriosa scomparsa di Francesco Capuzzo: la sua auto trovata a 200 km di distanza, ma di lui nessuna traccia

L’auto di Francesco Capuzzo è stata scoperta a quasi 200 km dalla sua residenza, ma dell’uomo non ci sono ancora segni. Originario di Basiglio, il 33enne è scomparso il 24 settembre. Lunedì scorso, la sua Kia Rio nera è stata rinvenuta in un parcheggio nel comune di Saint’Marcel, a circa 20 km da Aosta e a una distanza considerevole da casa sua.

La zona è attualmente poco affollata e sembra possibile che il veicolo sia rimasto lì per un lungo periodo. Tuttavia, recentemente qualcuno ha notato l’auto e, tramite la targa, si è potuti risalire a Capuzzo. Le squadre di soccorso e le forze dell’ordine, assistite anche da unità cinofile, hanno perlustrato i sentieri tra boschi e strade rurali, ma per ora non ci sono ulteriori informazioni riguardo al giovane. In paese non risulterebbe che l’uomo avesse legami con altre persone, ma è possibile che avesse già visitato il vallone di Saint-Marcel per delle escursioni.

Appello per cercare Francesco

L’associazione Penelope Lombardia ha anche lanciato un appello per cercare di rintracciare Francesco: “La madre è estremamente ansiosa per lui, sta attraversando un periodo difficile e sono già trascorsi diversi giorni senza sue notizie”, si legge nel comunicato dell’associazione che si occupa di persone scomparse.