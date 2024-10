L’assessore Antolini si dimette. In arrivo Spadaro

Andrea Antolini ha rescisso il suo incarico di assessore presso la Giunta di Arese, mentre Martina Spadaro si unisce al team. Antolini, che aveva la responsabilità delle Politiche sportive, commercio, sviluppo d’impresa e sostenibilità ambientale, ha dovuto rinunciare al suo ruolo dopo un anno e mezzo a causa di un nuovo impegno professionale internazionale che richiede la sua assenza prolungata. “È stata una decisione complessa, e mi dispiace non poter completare i numerosi progetti avviati, dei quali sono sicuro che la Giunta continuerà a prendersene cura”, ha dichiarato l’assessore uscente. Martina Spadaro, 33 anni e laureata in giurisprudenza, è stata scelta dal sindaco Luca Nuvoli come sua sostituta. È la quarta esponente femminile nella Giunta e la più giovane. A lei sono state attribuite le responsabilità riguardanti l’edilizia residenziale pubblica, l’urbanistica, l’edilizia privata, l’organizzazione del personale e la legalità, mentre il sindaco ha assunto direttamente le altre deleghe lasciate vacanti da Antolini.