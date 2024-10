Guasto alla rete elettrica ferma treni tra Saronno e Milano Bovisa, disagi per pendolari e Malpensa Express. Situazione in ripresa, ma orario di punta compromesso. Mancanza di notifiche da parte di Trenord causa disagi e caos sulle linee Fs

Un problema alla rete elettrica nella stazione di Garbagnate Milanese ha causato lo stop della circolazione ferroviaria tra Saronno e Milano Bovisa, una delle intersezioni più importanti nella regione Lombardia. Le linee Fnm, infatti, giungono a Milano sia da Varese che da Como attraverso questo punto.

Guasto alla rete elettrica

Questa mattina, alle 4.30, Trenord ha rilasciato un avviso di “Grave Criticità” con codice rosso. Il guasto, probabilmente causato dalle condizioni meteorologiche avverse, ha paralizzato il servizio ferroviario, portando alla cancellazione di molti treni, tra cui diversi Malpensa Express in partenza e in arrivo dall’aeroporto.

Ripristino del servizio

I tecnici di FerrovieNord si sono messi subito al lavoro per ripristinare la rete elettrica e riprendere gradualmente il servizio. L’intervento è stato completato alle 6.30 e, secondo l’aggiornamento di Trenord sull’app, “la circolazione sta riprendendo lentamente su tutte le direttrici”. Tuttavia, l’orario di punta del mattino è fortemente compromesso.

Disagi per i pendolari

Molti pendolari si trovano nuovamente a fronteggiare disagi, mentre la pioggia rientra nell’ordinario. Si spera che la situazione si normalizzi per l’ora di ritorno dal lavoro. Nel frattempo, alcuni viaggiatori hanno segnalato che, nonostante il guasto sia avvenuto alle 4.30, non è stata inoltrata alcuna notifica da parte di Trenord tramite l’app per avvisare degli imprevisti. “Avremmo potuto organizzare meglio la nostra giornata, invece di scoprire il problema in stazione”, hanno dichiarato alcuni passeggeri costretti a spostarsi sulle linee Fs, dove si è verificato un ‘caos da overbooking’ a causa dell’eccessivo afflusso di viaggiatori.