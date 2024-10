Indagine sugli ultras, la Figc è in attesa della documentazione da parte dei pubblici ministeri

Inchiesta sugli ultras: la Figc attende i documenti dalla procura

La procura di Milano si prepara a inviare a breve alcuni atti relativi all’inchiesta sugli ultras di Milan e Inter all’ufficio federale della Figc. In seguito al recente intervento che ha portato all’arresto di 19 individui, il procuratore federale Giuseppe Chiné aveva richiesto agli investigatori di fornire i documenti di indagine non riservati, al fine di valutare comportamenti rilevanti per la normativa sportiva.

Attualmente, vi è la necessità di selezionare i documenti da inviare. Le implicazioni per i club non sono ancora delineate; tuttavia, appare più probabile la possibilità di sanzioni monetarie piuttosto che penalizzazioni in classifica.

Il caso, sotto la direzione dei pm Paolo Storari e Sara Ombra, prevede ascolti di figure chiave, tra cui il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi, il vicepresidente del club Javier Zanetti e il capitano del Milan Davide Calabria. Si devono ancora definire le date per queste audizioni. Si ipotizza che i prossimi a essere interpellati possano essere Hakan Çalhanoglu e Milan Skriniar.