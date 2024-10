In merito all’indagine sugli ultras, Inzaghi si recherà in Procura per chiarire le conversazioni avute con il leader degli ultras dell’Inter

Milano, 8 ottobre 2024 – L’improvvisa promozione di Francesco Intagliata nell’alto comando della Nord è avvenuta dopo un accordo con il leader della Sud, che inizialmente si era opposto. Si parla di un’alleanza con “Sandokan” e di un acceso scontro in un bar. I rapporti con Nazzareno Calajò e i dettagli su due omicidi rimasti irrisolti emergono, insieme a conversazioni con un noto mafioso degli anni Ottanta. Racconti di criminalità e violenze legate al mondo del calcio ruotano attorno a Intagliata, palermitano di 45 anni, uno dei 19 individui arrestati nell’operazione “Doppia Curva” condotta dalla Squadra Mobile e dalla Sco, che ha decapitato i vertici del tifo organizzato rossonerazzurro.

Le pressioni

Nei documenti dell’inchiesta avviata dalla Dda, che ha analizzato il giro d’affari illeciti a San Siro e ha fatto luce sulle influenze degli ultrà nerazzurri sui membri del club di viale della Liberazione (oggi il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, sarà convocato per chiarire le telefonate con il leader Marco Ferdico riguardo ai biglietti della finale di Champions League 2023), emerge una situazione che coinvolge Intagliata e Luca Lucci: mentre il primo si appresta a entrare nei ranghi superiori della Nord con l’approvazione del triumvirato Bellocco-Beretta-Ferdico, il “Toro” si oppone.

Cosa ne sia la causa? Le conversazioni intercettate non chiariscono del tutto la situazione, ma si percepisce che l’inimicizia di Lucci potrebbe derivare dall’intesa approfondita tra Intagliata e Giancarlo “Sandokan” Lombardi, suo ex partner nella Sud, accusato da Lucci di complottare alle sue spalle per riappropriarsi del controllo degli ultrà rossoneri.

Le comunicazioni telefoniche

“Ti ho chiesto di venire tre volte… e ne ero convinto… hai capito? È naturale che se uno non si presenta alla prima, è probabile che non venga nemmeno alla seconda o alla terza… quindi penso che non sia più necessario incontrarci…”, così si sfoga Lucci il 23 febbraio 2023.

In quel momento, Intagliata si rende conto di dover trovare una soluzione, soprattutto perché i dirigenti della Nord lo stanno “abbandonando” seguendo l’ordine di Lucci: “Lui ha affermato – racconta Ferdico – tutte le attività che portiamo avanti insieme sono basate su stima e rispetto nei confronti di Andrea… se tra i tuoi c’è chi non si dimostra all’altezza, non puoi continuare a collaborare con me… perciò è meglio che ci separiamo”.

Queste parole sono per i pm un chiaro indicativo della regia nascosta di Lucci nella strategia di unificazione della curva interista secondo il “modello Milan” dopo la scomparsa di Boiocchi.

L’incontro

Alla fine, i due si incontrano nel bar principale di Cologno Monzese (con Ferdico che osserva da lontano) e raggiungono un’intesa: Intagliata rinuncia a Lombardi (che in passato lo aveva espulso da un locale in via Doria) ed entra nel direttivo, preservando l’accordo di non aggressione. Nei documenti si fa riferimento anche a Intagliata come “persona fidata della famiglia Calajò e di Antonio Sinagra”.

Amicizie rischiose

Durante le chiacchierate con Nazza, il leader della Barona recentemente condannato a 17 anni e 9 mesi per traffico di droga, e con altri membri del crimine organizzato, il soggetto palermitano menziona ripetutamente il tentato omicidio di Enzo Anghinelli, che è riuscito a salvarsi miracolosamente da un agguato a colpi di pistola avvenuto il 12 aprile 2019 in via Cadore. Si delinea così l’idea che “Enzino” (identificato dagli intercettati come legato anche a Vito Cosco, responsabile della strage di Rozzano del 22 agosto 2003) sia stato preso di mira per aver conteso all’emergente gruppo Black Devil (sostenuto in segreto da Lombardi) il dominio della Curva Sud allo stadio Meazza.

Ma non finisce qui. Si discute degli episodi che hanno portato all’omicidio di Boiocchi a Figino il 29 ottobre 2022: “Era andato a creare problemi dove c’erano affari e lo hanno eliminato a Vittorio… si è intromesso in questioni delicate, ha tentato di prendere il controllo della curva, che era sua da tempo. E quando è uscito, per rispetto, gliel’hanno restituita! Ma poi, visto che ha disturbato, nessuno lo ha più sostenuto.”

Il sicario di Cosa Nostra

Intagliata mette in contatto ripetutamente Antonio Sinagra, originario della stessa città e nato nel 1959, noto come “sicario dell’organizzazione mafiosa Cosa Nostra legata alla famiglia di corso dei Mille guidata in passato da Filippo Marchese”. Sinagra è coinvolto nel procedimento relativo all’omicidio del segretario provinciale della Democrazia Cristiana, Michele Reina, avvenuto il 9 marzo 1979, e fu arrestato poche ore dopo l’assassinio di Diego Di Fatta. Nel 1988 è stato condannato all’ergastolo e attualmente è detenuto a Opera; dal 31 marzo 2022 gode di un permesso speciale per risiedere nella casa di famiglia a Segrate.