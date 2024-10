In Lombardia è stata emessa un’allerta rossa a causa di condizioni meteorologiche avverse

Nelle prossime ore, un sistema di bassa pressione proveniente dall’Atlantico arriverà nel nostro Paese, causando un significativo deterioramento delle condizioni meteorologiche. Ci si aspetta piogge abbondanti e persistenti, soprattutto nelle regioni del centro-nord, con un aumento dei venti meridionali.

Il Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con le autorità regionali competenti, ha diramato un avviso di maltempo, dato che spetta alle regioni attivare le misure di protezione civile necessarie. Gli eventi atmosferici previsti potrebbero generare problemi legati all’idrogeologia e all’idraulica; tali criticità sono state riassunte nel bollettino nazionale dedicato.

In particolare, a partire dalla serata di lunedì 7 ottobre, si prevedono precipitazioni ampie e durature, che potrebbero assumere carattere di rovescio o temporale su Liguria e alta Toscana. Da martedì 8 ottobre, queste piogge si estenderanno verso il Piemonte orientale, la Lombardia, l’Emilia-Romagna, e successivamente raggiungeranno le Province Autonome di Trento e Bolzano, così come il Veneto, il Friuli Venezia Giulia e il resto della Toscana.

Inoltre, si prevede che, nella tarda mattinata o primo pomeriggio di martedì 8 ottobre, le precipitazioni diffuse si allargheranno anche a Umbria e Lazio, colpendo in particolare le zone occidentali dell’Abruzzo e del Molise. I fenomeni saranno caratterizzati da rovesci intensi, frequente attività di fulmini, possibili grandinate e forti venti.

A partire dalla mattina di martedì 8 ottobre, si prevede l’arrivo di venti intensi e tempestosi, provenienti da sud, che colpiranno l’Emilia-Romagna, in particolare le aree montane, e la Liguria. Ci saranno effetti anche sul Veneto e sul Friuli Venezia Giulia, soprattutto lungo le coste. Si prevedono inoltre mareggiate sulle zone costiere esposte. Considerando le condizioni attuali e quelle attese, è stata emessa un’allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune zone della Liguria e della Lombardia per domani, 8 ottobre. È stata segnalata anche un’allerta arancione per il Lazio e per parti del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana, mentre in tredici regioni è stata diramata un’allerta gialla. Il quadro delle previsioni meteorologiche e delle possibili criticità in Italia viene costantemente aggiornato, in relazione alle nuove indicazioni, e può essere consultato sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, dove si trovano anche i consigli su come comportarsi in caso di maltempo. Le informazioni sui vari livelli di allerta nelle diverse regioni, sulle problematiche specifiche e sulle misure preventive sono gestite dalle autorità locali di protezione civile, con cui il Dipartimento manterrà il contatto per monitorare la situazione.