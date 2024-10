Il programma di vaccinazione contro l’influenza ha ottenuto ottimi risultati, con 962 cittadini che si sono sottoposti al vaccino, mentre rimangono 1.134 dosi disponibili

Un notevole incremento di partecipanti si è registrato durante il “giorno del vaccino” promosso dall’Asst Rhodense nei centri di vaccinazione dei distretti di Garbagnate, Rhodense e Corsico. Nel corso di sabato e domenica, 962 individui, dopo aver effettuato la prenotazione, hanno atteso il proprio turno per ricevere il vaccino contro l’influenza. I posti disponibili nei tre distretti ammontavano a 1.134, portando a un tasso di prenotazione dell’85%. Fino al 3 novembre, la campagna di vaccinazione antinfluenzale gratuita è rivolta a donne in gravidanza, bambini e adolescenti tra i 6 mesi e i 17 anni, oltre agli over 60. A partire dal 4 novembre, il vaccino sarà accessibile gratuitamente a tutti. Le prenotazioni possono essere fatte tramite la piattaforma regionale apposita. Durante quest’iniziativa vaccinale, gli utenti avranno anche la possibilità di ricevere simultaneamente entrambi i vaccini, quello antinfluenzale e quello antiCovid. In alternativa, ci si potrà vaccinare presso il proprio medico di famiglia o nelle farmacie partecipanti.