Il domani di Gorgonzola. Camminate e incontri per rinnovare l’urbanistica cittadina

È iniziato un percorso di partecipazione relativo al piano di sviluppo del territorio, con un invito ai cittadini per prendere parte a delle “passeggiate” nei vari quartieri della città. Sono previsti momenti di confronto presso il Municipio, oltre a incontri tematici approfonditi che coinvolgeranno anche gli studenti grazie a un accordo già stabilito con i dirigenti scolastici e gli insegnanti. La prima attività sul campo si è svolta sabato scorso, mentre un incontro per discutere i primi risultati è programmato per il 19, dalle 15 alle 18.30, presso il centro intergenerazionale di via Oberdan. Inoltre, il 26 ottobre si terrà un laboratorio focalizzato su tematiche quali rigenerazione urbana e sostenibilità, specificamente destinato ai giovani di età compresa tra 18 e 25 anni, sempre al medesimo centro e con inizio alle 15. Questa iniziativa era stata annunciata dall’assessore all’Urbanistica Alberto Villa durante il consiglio comunale. Sono invitati a partecipare tutti i cittadini, così come i membri delle diverse forze politiche e rappresentanti di associazioni, sottolineando l’importanza di un percorso partecipativo per la comunità e la politica. La nuova amministrazione comunale di Gorgonzola ha avviato nel luglio scorso la procedura per la modifica generale del piano di governo del territorio, puntando a realizzare un ambiente urbano più accogliente e sostenibile. Tra le prime direttive emerse, si rimarca la necessità di ripensare le aree urbane, riqualificare gli spazi dismessi e rivedere la viabilità per promuovere accessibilità e mobilità sostenibile.

Si prevedono iniziative future per promuovere il turismo a Gorgonzola, che è già sede di una Fiera del gorgonzola di rilevanza nazionale e offre numerosi luoghi di interesse. Oggi si è avviato un percorso. In una nota del Comune si sottolinea che nel nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt) si vuole dare grande importanza alla partecipazione dei cittadini, considerata un’opportunità per un vero dialogo e il confronto fra diverse opinioni. Invitiamo quindi la comunità a unirsi per costruire insieme il futuro della nostra città mediante riunioni pubbliche, passeggiate, tavoli di discussione e laboratori interattivi. Alle persone viene rivolto un messaggio: “Questo è il momento di prendere decisioni, fate sentire la vostra voce”.