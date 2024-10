Furto ai danni di un turista nella Stazione Centrale: individuato e fermato

Arrestato un uomo per furto alla Stazione Centrale

Lunedì 7 ottobre, un cittadino marocchino di 37 anni è stato arrestato a Milano per aver sottratto un trolley a un viaggiatore. Gli agenti della polizia ferroviaria, vestiti in borghese, hanno osservato l’uomo mentre si avvicinava a un giovane che stava mangiando in un locale della stazione. Sfruttando un momento di distrazione, ha rapidamente rubato la valigia posata accanto a lui. La situazione è stata prontamente notata dagli agenti, che hanno intervenuto arrestando il 37enne, già noto alle autorità. Il ladro è stato accusato di furto aggravato e il trolley è stato restituito al legittimo proprietario.