Furti automobilistici a Corsico: tre individui sono stati segnalati alle autorità

A Corsico, la Polizia ha denunciato tre individui per furti avvenuti a bordo di auto. Durante un controllo sul territorio il 4 ottobre 2024, gli agenti della Squadra Investigativa del Commissariato Centro hanno notato un’auto sospetta con due persone a bordo, precedentemente segnalata per attività illecite. Questa vettura si è diretta verso dei box situati in piazza 1° Maggio, dove i referenti hanno iniziato a scaricare alcuni trolley.

Gli agenti sono intervenuti prontamente e, oltre ai trolley, hanno trovato anche due borse da viaggio contenenti vestiti femminili, tre laptop, un paio di cuffie e un passaporto di una donna, tutto riconducibile a un furto avvenuto in un parcheggio di un outlet a Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Nel bagagliaio sono stati scoperti vari gioielli, tra cui collane e orecchini appartenenti alla stessa donna del passaporto. Inoltre, nel cruscotto dell’auto è stato rinvenuto un contenitore con due anelli e all’interno della portiera del guidatore si trovavano strumenti probabilmente utilizzati per forzare i vetri delle automobili, tra cui punte di trapano, un coltello a lama pieghevole e una forbice. Sono stati effettuati ulteriori sequestri nei box.

All’interno del box, gli agenti hanno trovato vari articoli di abbigliamento, quattro valigie, un backpack, prodotti di bellezza e oggetti personali. Nella casa di un uomo di 35 anni, insieme alla sua partner di 34 anni, gli inquirenti hanno scoperto dodici borse, sei paia di scarpe, diversi zaini, cinture, occhiali di marca e due orologi Rolex.

Alcuni di questi articoli erano in offerta. Inoltre, gli agenti hanno notato che vari prodotti sequestrati erano stati messi in vendita su diversi portali online.

Nei giorni seguenti, la Questura di Milano pubblicherà sul proprio sito, nella sezione dedicata agli oggetti ritrovati, l’elenco della merce recuperata per aiutare a rintracciare i proprietari legittimi.