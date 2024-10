Francesco Capuzzo è stato dato per disperso, e sono state riavviate le operazioni di ricerca nei pascoli e nelle antiche miniere della Valle d’Aosta

Questa mattina, a Saint-Marcel, a circa 25 chilometri da Aosta, sono riprese le operazioni di ricerca per trovare Francesco Capuzzo, un trentatreenne di Basiglio, scomparso dal 24 settembre. Ieri è stata rinvenuta la sua auto, una Kio Rio nera, parcheggiata e chiusa in prossimità dell’area pic-nic di Les Druges, a quasi 1.600 metri di altitudine. Questa località, poco visitata in questi giorni autunnali, potrebbe aver ospitato l’auto da tempo. Le ricerche si stanno inoltre svolgendo in diverse vecchie miniere nel vallone di Saint-Marcel, oltre che nel sito minerario turistico di Servette, attualmente recintato. Nonostante i tentativi, non sono state trovate tracce di Capuzzo. Le operazioni di ricerca, supportate anche da unità cinofile, si stanno dirigendo verso zone in cui l’uomo potrebbe aver trovato rifugio, come alpeggi e costruzioni abbandonate. Finora non è emerso che Capuzzo avesse contatti con altri residenti del luogo, ma è possibile che avesse visitato l’area in precedenza per escursioni. Anche l’associazione Penelope Lombardia ha lanciato un appello per aiutare nelle ricerche. L’uomo è descritto come alto 1 metro e 85, con un peso di 90 chili, capelli castani e occhi verdi. Inizialmente, le ricerche si erano focalizzate a circa 40 chilometri di distanza, nella zona del Gran San Bernardo, dove si era registrata l’ultima connessione telefonica. Questo potrebbe essere dovuto alla scarsa copertura mobile nelle località più elevate di Les Druges, che spiega perché i dispositivi possano agganciarsi a torri più lontane.