È avviata l’iniziativa “guida responsabile”: “Formazione insieme al team”

Sono davvero felice di aver preso parte al programma di formazione sulla guida sicura. I vari argomenti trattati hanno suscitato un notevole interesse, in particolare l’importanza di mantenere la massima attenzione mentre si guida e di evitare qualsiasi forma di distrazione. La nostra attività si concentra principalmente sulla conduzione di veicoli, quindi è essenziale seguire le norme del codice stradale e identificare precocemente le situazioni potenzialmente pericolose durante le operazioni di consegna. Al mio ritorno, ho condiviso con il team l’esperienza, che ha offerto molti spunti per riflessioni utili. La sicurezza deve sempre essere prioritaria. Queste sono state le osservazioni di Luigi Guzzo, uno dei capisquadra che guida oltre 70 postini nel centro di distribuzione di Segrate. Guzzo è tra coloro che hanno preso parte a ‘Guida sicura’, un’iniziativa organizzata in collaborazione con la polizia di stato, destinata al personale di Poste, mirata a promuovere la prevenzione degli incidenti e il rispetto delle norme stradali. Questo progetto è stato concepito per coloro che utilizzano veicoli durante le ore lavorative, in particolare i portalettere, i venditori e gli autisti di mezzi pesanti. Queste professioni comportano la gestione quotidiana di traffico, segnali stradali e rischi potenziali. Dall’inizio del 2023, i corsi di Guida Sicura hanno coinvolto 250 lavoratori di Poste in Lombardia. Nella provincia di Milano, i portalettere coprono complessivamente circa 20mila chilometri al giorno. Questi numeri testimoniano l’importanza riconosciuta dall’azienda alla sicurezza stradale, un tema cruciale per il personale operante nella consegna di pacchi e corrispondenza con motorini, automobili e furgoni.