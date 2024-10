Continua il maltempo a Milano, con allerta meteo arancione estesa: ecco le previsioni

A Milano continua a persistere il maltempo, con una nuova estensione dell’allerta meteo arancione. Questa allerta rimarrà in vigore fino a mezzanotte di mercoledì 9 ottobre, alimentando la previsione di forti precipitazioni sulla città.

Le recenti condizioni meteorologiche stanno dando vita a intense perturbazioni. La protezione civile lombarda ha emesso un avviso di codice arancione, che indica un rischio moderato, classificato come tre su una scala da uno a quattro, legato a problematiche idrogeologiche e idrauliche.

Il Centro Operativo Comunale (Coc) della Protezione Civile sarà attivo per monitorare i livelli dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare eventuali operazioni di risposta in città.

Dalle previsioni emergono scarse speranze di miglioramento per la giornata di oggi, 8 ottobre. Si prevede un aumento delle precipitazioni, che saranno diffuse e di intensità variabile, con possibilitá di temporali. Tuttavia, si prospetta una diminuzione delle piogge in serata, iniziando dalle zone occidentali.

In particolare, sulle aree di Valchiavenna, Media Valtellina, Orobie Bergamasche e Valcamonica si stimano accumuli di pioggia tra 80 e 120 mm in 12 ore, con picchi che potrebbero arrivare fino a 140-180 mm nelle zone più elevate nel corso di 24 ore. Nella Media e Bassa Valtellina, gli accumuli maggiori sono attesi soprattutto nelle valli retiche, come Val Masino e Val Malenco. Anche sull’Appennino e in altre aree alpine e prealpine, si prevede un accumulo tra 60 e 80 mm in 12 ore. Infine, i venti negli strati più bassi saranno da moderati a forti, prevalentemente orientali o meridionali, con una diminuzione della loro intensità nel tardo pomeriggio.

Domani, 9 ottobre, ci si aspetta che persista un certo grado di instabilità nelle aree orientali. La mattina potrebbe presentarsi secca o con occasionali piogge, secondo le previsioni degli esperti. A partire dal pomeriggio, le piogge potrebbero intensificarsi e diventare più diffuse nella serata. I venti, inizialmente leggeri provenienti da est e sud, si rafforzeranno nel pomeriggio, specialmente oltre i 700 metri, raggiungendo intensità moderata o elevata.