Colpito al collo con un cacciavite, è stato trasportato in ospedale

Un uomo di origine cinese, di 50 anni, è stato ferito al collo con un cacciavite a Milano, in zona Affori, la sera di martedì 8 ottobre. L’episodio è avvenuto in via George Sand, dove sono intervenuti sia il 118 che le forze dell’ordine. Dopo il colpo, l’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Niguarda. Fortunatamente, non è in pericolo di vita. L’incidente si è verificato attorno alle 19.30, come riportato dall’agenzia regionale per le emergenze (Areu). Gli agenti stanno indagando per chiarire la dinamica dei fatti. Inizialmente, le sue condizioni erano state valutate come gravi, tanto che il 118 aveva attivato un intervento di emergenza in codice rosso, ma successivamente, a seguito delle cure, si è scoperto che la ferita era solo superficiale. Una volta stabilizzato, l’uomo è stato portato in ospedale per le necessarie suturazioni.