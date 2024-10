Bocconi: è scomparso Guido Corbetta, accademico esperto di aziende familiari. Chi era?

Milano, 8 settembre 2024 – Ci ha lasciato Guido Corbetta, illustre docente dell’università Bocconi, all’età di 65 anni. La sua morte è avvenuta domenica sera. La Bocconi ha comunicato la notizia, esprimendo un sentito ricordo della sua carriera accademica, accompagnato da messaggi di cordoglio dei vertici dell’ateneo milanese.

Chi era Corbetta

Corbetta ricopriva il ruolo di professore ordinario di Corporate Strategy presso la Bocconi. Dal 2009, ha diretto l’Osservatorio Aub, che coinvolge diverse istituzioni come AIdAF, Unicredit e Borsa Italiana, e nel 2014 è diventato titolare della Cattedra AIdAF-EY dedicata alla Strategia delle imprese familiari, in onore di Alberto Falck.

Le sue esequie si svolgeranno domani, mercoledì 9 ottobre, alle 11 nella basilica di San Nazaro in Brolo, situata in piazza San Nazaro in Brolo 5 a Milano.

Il tributo

Il presidente della Bocconi, Andrea Sironi, ha dichiarato: “Ricorderò Guido non solo per le sue competenze nella ricerca e nell’insegnamento, ma anche per la sua naturale attitudine alla leadership, per il suo forte senso di empatia e attenzione verso gli altri, frutto della sua fede e del suo spirito di gruppo. La sua capacità di ispirare e motivare i giovani continua a vivere attraverso i tanti studenti che ha formato. Con la sua perdita, l’università subisce un colpo profondo; è stato un pilastro fondamentale della nostra storia recente. Sarà difficile trovare qualcuno in grado di riempire il vuoto che lascia”.

Le affermazioni del presidente e amico Sironi vengono ampliate da quelle del rettore Francesco Billari, che sottolinea: “La sua grande autorevolezza nella comunità economica ha posizionato la nostra università come un elemento fondamentale nel tessuto delle aziende familiari, cruciale per il nostro paese”. Ricorda anche di aver instaurato molte relazioni, alcune delle quali si sono consolidate nel tempo: “A lui, sia come persona che come rettore, devo l’idea di unire la Bocconi con la Fondazione Del Vecchio, il che ha portato alla più grande donazione individuale nella nostra storia”.

Angelo Provasoli, attuale consigliere delegato dell’istituto Javotte Bocconi, rievoca in particolare il periodo in cui, in qualità di rettore, ha invitato Guido Corbetta a ricoprire il ruolo di prorettore della Scuola Graduate dell’Università. “Con Guido, un economista di grande preparazione e sensibilità nella gestione delle aziende e delle istituzioni, ho vissuto momenti di significativa responsabilità in un’importante fase della nostra università”, sottolinea.

Corbetta ha maturato esperienze anche in città come Barcellona, Lisbona e Chicago. Tra gli altri ruoli che ha ricoperto, dal 2010 al 2012 è stato parte del comitato tecnico scientifico di Regione Lombardia; dal 2018 al 2020, invece, ha fatto parte del comitato scientifico di Confindustria.