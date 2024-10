A Milano si è verificato un temporale, e il fiume Seveso ha superato il limite di guardia

A Milano si è verificato un forte temporale: il livello del torrente Seveso ha superato i limiti di attenzione. La Protezione civile del Comune ha avvisato i cittadini circa la situazione, comunicando che “il torrente Seveso ha raggiunto la soglia d’allerta”. Questo annuncio è avvenuto martedì mattina, poco prima delle 10.

Per tutta la giornata è in vigore un allerta meteo emesso dal Centro funzionale per il monitoraggio dei rischi naturali della Lombardia, che prevede una criticità arancione (moderata) per il rischio idrogeologico e idraulico. Milano ha adottato misure preventive in caso di esondazioni sia del Seveso che del Lambro. A proposito del Lambro, sono stati rimossi grandi tronchi che potevano ostacolare il deflusso dell’acqua, mentre per il Seveso sono stati messi in atto interventi come la distribuzione di sacchi di sabbia e l’allerta alla popolazione con largo anticipo.

L’assessore alla Protezione civile, Marco Granelli, aveva già spiegato lunedì sera che era attiva un’allerta su Milano e sui fiumi Olona, Seveso e Lambro. Tra le azioni preventive organizzate dal Centro operativo comunale (Coc), vi è stata una comunicazione tempestiva ai cittadini attraverso comunicati, social media e avvisi cartacei distribuiti dalle squadre di Protezione civile in diverse zone, come Niguarda, Pratocentenaro e Ponte Lambro.

In caso di temporale, è fondamentale sapere cosa evitare per garantire la propria sicurezza.

In previsione di condizioni meteorologiche avverse, Palazzo Marino esorta i cittadini a prestare massima attenzione nelle aree vulnerabili alle esondazioni dei fiumi e nei sottopassi. Si invita inoltre a evitare soste sotto gli alberi, nelle vicinanze di cantieri e strutture temporanee come dehors e tende. È fondamentale garantire che oggetti e vasi sui balconi siano ben fissati, così come qualsiasi altro articolo che potrebbe essere influenzato dal maltempo. In aggiunta, è essenziale rimanere vigili riguardo ai cambiamenti del tempo durante eventi all’aperto per evitare situazioni di rischio.