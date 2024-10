A Milano, sei persone sono state fermate nella notte durante operazioni della polizia mirate a catturare ladri

Milano, blitz della polizia: arrestati sei rapinatori in una notte

Nella notte di domenica, gli agenti dell’ufficio prevenzione e sicurezza pubblica della Questura di Milano hanno condotto operazioni mirate contro i furti, portando all’arresto di sei individui.

Il primo intervento è avvenuto intorno all’1.30 lungo l’Alzaia Naviglio Pavese, dove un giovane di 33 anni, originario del Marocco, e una donna di 32 anni, di nazionalità italiana, hanno tentato di derubare una ragazza di 16 anni che stava passando del tempo con alcuni amici. I due le hanno strappato il telefono dalla tasca e sono fuggiti su due biciclette. Tuttavia, la donna ha perso l’equilibrio e si è caduta, venendo fermata da un agente di sicurezza di un locale. Anche il suo complice è stato preso, dopo aver cercato di liberarsi mordendo la mano del vigilante. Entrambi sono stati arrestati dalle pattuglie, e il telefono è stato restituito alla giovane.

Alle 5:30 si è verificata un’altra rapina nei pressi dell’Alcatraz in via Valtellina. Un giovane di 19 anni è stato circondato da un gruppo di scippatori, identificati come nordafricani, che lo hanno minacciato con un coltello, colpito a pugni e derubato della sua collanina e dell’orologio. Dopo l’accaduto, il ragazzo ha contattato i genitori, che sono accorsi da lui, lo hanno fatto salire in auto e insieme hanno cercato di rintracciare il ladro che gli aveva sottratto i beni. Dopo averlo riconosciuto e seguito, il padre del giovane ha avvistato una pattuglia della polizia nella zona di Loreto e ha attirato la loro attenzione; gli agenti sono riusciti così a fermare il rapinatore, un egiziano di 18 anni, in piazza Argentina.

Circa mezz’ora dopo, un nuovo allerta è giunto ancora dall’area di Alcatraz. In questo caso, a subirne le conseguenze sono stati un uomo di 30 anni e uno di 21, minacciati con un coltello e costretti a cedere un bancomat. Gli agenti intervenuti hanno preso nota delle descrizioni fornite dalle vittime e hanno seguito il percorso della linea 91, il mezzo utilizzato dai rapinatori per fuggire. Una volta arrivati a piazzale Selinunte, hanno fermato tre individui scesi dal bus. Sono stati arrestati due 18enni e un 23enne, tutti di origine egiziana.