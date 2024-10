A Milano, la metropolitana ha subito un’improvvisa fermata, causando la caduta di numerosi viaggiatori

Frenata improvvisa nella metropolitana di Milano: diversi passeggeri a terra

Cinque persone sono state assistite dal 118 dopo l’incidente avvenuto alla fermata Cairoli. Martedì, pochi minuti prima delle due, un convoglio della linea rossa (M1) ha frenato bruscamente, facendo cadere alcuni viaggiatori. La scena si è svolta nella stazione Cairoli.

Intervento immediato da parte dell’Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu), che ha inviato tre ambulanze e un’automedica per soccorrere i passeggeri. Cinque individui, in particolare, sono stati trasportati in codice verde in ospedale per le contusioni: due uomini di 26 e 31 anni, insieme a tre donne di 56, 58 e 62 anni. Fortunatamente, nessuno di loro versa in condizioni gravi.

In aggiunta al personale medico, sul posto sono intervenuti anche agenti della Polmetro e i funzionari dell’Azienda dei trasporti milanesi (Atm) per chiarire la dinamica dell’incidente. Secondo quanto comunicato da Atm, non ci sono stati ritardi nei servizi della metropolitana.

Un guasto tecnico ha causato l’interruzione del servizio

Le prime informazioni suggeriscono che l’improvvisa fermata sia stata causata da un guasto del treno e non da un errore del macchinista. Da quanto riportato da MilanoToday, il convoglio stava ripartendo quando si è verificato il malfunzionamento, costringendolo a fermarsi. In seguito, il treno è stato riportato in deposito.