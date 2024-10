A Milano, i vigili del fuoco stanno rimuovendo i tronchi dal fiume Lambro a causa dei temporali

A Milano, i vigili del fuoco hanno rimosso i tronchi dal fiume Lambro

Un intervento urgente è stato necessitato a causa di tronchi che ostacolavano il regolare deflusso delle acque. Martedì 8 ottobre si prevedono forti temporali. Pertanto, su indicazione della Protezione civile, i vigili del fuoco sono intervenuti nella giornata di lunedì per liberare il Lambro da alcuni tronchi che si trovavano nel suo alveo, in via Folli, inficiando il flusso d’acqua.

L’operazione, guidata dal personale del Saf (Servizio di Speleologia e attività fluviali), ha richiesto l’uso di una gru ed è stata effettuata per prepararci all’allerta meteo prevista per la notte e la mattinata di martedì.

Situazione meteo a Milano e in Lombardia

Il Centro funzionale monitoraggio rischi naturali della Regione Lombardia ha diramato un avviso di criticità arancione per i rischi idraulici e idrogeologici, in vigore dalle 6 di martedì 8 ottobre. La fase gialla, che indica un rischio ordinario, entrerà in vigore già dalla mezzanotte. I modelli previsionali segnalano un’intensa attività piovosa.

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile è attivo per seguire la situazione e sincronizzare eventuali interventi nella città.

Indicazioni su cosa evitare durante i temporali.

In vista dell’allerta meteo, Palazzo Marino esorta i cittadini a prestare maggiore attenzione nelle zone considerate a rischio di allagamenti a causa dei due fiumi e nei sottopassi. Si raccomanda anche di evitare di sostare sotto gli alberi o vicino a impalcature di cantieri, dehors e tende. È fondamentale mettere al riparo oggetti e piante dai balconi, oltre a tutelare tutto ciò che potrebbe essere colpito dalle avverse condizioni climatiche. Non va dimenticata l’importanza di monitorare il meteo durante manifestazioni all’aperto per prevenire potenziali rischi.

Per quanto riguarda le previsioni meteorologiche di martedì 8 ottobre, un sistema perturbato di origine atlantica si sta avvicinando all’Italia, causando un notevole deterioramento delle condizioni atmosferiche con piogge abbondanti in molte aree del centro-nord. I venti meridionali si intensificheranno.

In base alle ultime informazioni, il Dipartimento della Protezione Civile ha rilasciato un avviso di maltempo. Secondo quanto previsto, dalla sera di lunedì 7 ottobre, sono attese precipitazioni diffuse e persistenti, con possibili rovesci o temporali in Liguria e nell’alta Toscana, che si estenderanno, a partire dalle prime ore di martedì 8 ottobre, al Piemonte orientale, Lombardia, Emilia-Romagna e, successivamente, alle Province Autonome di Trento e Bolzano, al Veneto, al Friuli Venezia Giulia e al resto della Toscana.

A partire dalla tarda mattinata di martedì, condizioni meteorologiche avverse si faranno sentire in Umbria, Lazio, e poi anche in Abruzzo e Molise. Si prevedono intensi rovesci, forti fulmini, possibili grandinate e raffiche di vento considerevoli. Fin dal primo mattino, si attenderanno venti di forte intensità, tendenti a burrasca, provenienti da sud, soprattutto in Emilia-Romagna, nelle aree appenniniche e in Liguria, estendendosi anche a Veneto e Friuli Venezia Giulia, in particolare sulle zone costiere. Ci saranno mareggiate sulle spiagge vulnerabili.

In base alla situazione attuale e a quelle previste, è stata emessa una allerta rossa per rischio idrogeologico in alcune aree della Liguria e della Lombardia. Inoltre, è stata segnalata un’alerta arancione per tutto il Lazio e per alcune zone del Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna e Toscana.