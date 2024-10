A Milano, i carabinieri hanno effettuato controlli intensificati in un periodo di quattro giorni, fermando circa 1600 individui. Durante queste operazioni sono emerse questioni legate a droga, furti e possesso di armi

Maxi operazione dei carabinieri a Milano: 1600 persone controllate in quattro giorni

Dal 2 al 5 ottobre, le forze dell’ordine hanno effettuato serrati controlli in diversi quartieri della città, in particolare nelle aree di maggiore affluenza sociale. L’obiettivo era quello di prevenire reati e migliorare le condizioni di vita urbana, con particolare attenzione ai furti e al traffico di sostanze illecite. Durante queste operazioni, organizzate per potenziare la presenza e l’affidabilità dell’Arma, sono state fermate circa 1600 persone. Tra queste, 6 hanno subito un arresto e 13 sono state denunciate. Inoltre, sono stati ispezionati 408 veicoli e 24 locali pubblici.

Il dispositivo di sicurezza è iniziato il 2 ottobre presso la Stazione Centrale. Qui, i carabinieri della compagnia Duomo hanno arrestato un uomo di 38 anni di origine marocchina, colto in flagrante mentre cedeva tre dosi di cocaina a un connazionale di 42 anni, che è stato segnalato per uso personale di droga. Nelle stesse ore, un giovane marocchino di 19 anni è stato denunciato per possesso ingiustificato di strumenti pericolosi, avendo in suo possesso una cesoia. È stata inoltre elevata una multa di 2000 euro al gestore di un ristorante in via Sammartini per violazioni delle norme igieniche.

E mentre il controllo proseguiva, sono stati rinvenuti anche casi di uso di siringhe in metropolitana.

Il 3 ottobre, le operazioni di controllo si sono concentrate nella zona di Rogoredo. In questo contesto, i soldati della compagnia Porta Monforte, insieme ai colleghi di Milano e Rho, hanno denunciato un peruviano di 34 anni per furto, sorpreso mentre rubava cibo e bevande alcoliche all’interno di un supermercato. Un pakistano di 38 anni è stato accusato di ingresso irregolare nel paese, mentre un italiano di 40 anni è stato fermato in evidente stato di ubriachezza per strada. Rogoredo è anche nota per atti legati alla droga: un romeno di 25 anni è stato segnalato come assuntore dopo essere stato trovato nella stazione “Milano Rogoredo” con una siringa contenente eroina, e un 18enne egiziano aveva con sé 3 grammi di hashish.

La sera successiva, i carabinieri hanno ripetuto i controlli a Rogoredo, denunciando una donna romena di 33 anni per violazione di ordinanze prefettizie. Un ragazzo italiano di 16 anni e un senegalese di 22 anni sono stati accusati di possesso abusivo di armi, avendo con sé un tirapugni e un coltello nascosto in una borsa. Inoltre, un italiano di 32 anni è stato denunciato per guida in ebbrezza, mentre un peruviano di 37 anni è stato segnalato per lesioni e minacce nei confronti di un passante.

Un ventenne originario dell’Egitto è stato denunciato per possesso personale di droga, avendo con sé 1,70 grammi di hashish. Un suo connazionale di 26 anni è stato trovato con 3,50 grammi della stessa sostanza, mentre un ecuadoregno della stessa età aveva 0,10 grammi. Anche un italiano di 22 anni e un marocchino di 23 anni sono stati segnalati, rispettivamente con 1 grammo e 0,5 grammi. Infine, un egiziano di 42 anni è stato trovato con 0,5 grammi di hashish. Inoltre, sono state imposte multe per violazioni del codice della strada per un totale di 312 euro, con 378 individui controllati. Un ristorante in via Ortica e un centro estetico in piazzale Cuoco sono stati riportati all’Agenzia di Tutela della Salute di Milano per problemi igienici. Una farmacista è stata coinvolta nella vendita di ossicodone senza la necessaria autorizzazione.

Il 5 ottobre, i carabinieri hanno effettuato controlli nella zona della stazione, identificando 415 individui. Durante un’operazione, sono stati arrestati due italiani, rispettivamente di 28 e 29 anni, accusati di detenzione di sostanze stupefacenti con intento di spaccio; in loro possesso sono stati trovati 5,60 grammi di marijuana, 2,24 grammi di hashish, 1,4 grammi di Mdma, 1,66 grammi di Ketamina e 2,10 grammi di Speed anfetamina. Ulteriori ispezioni nel loro appartamento hanno rivelato la presenza di altri 4,5 chili di marijuana, 1,4 grammi di Mdma, 2,3 grammi di Ketamina e 2,7 grammi di hashish.

Un coinvolgimento simile ha interessato un gambiano di 32 anni, arrestato mentre cedeva 1,6 grammi di hashish a un uomo italiano di 30 anni. Inoltre, un egiziano di 19 anni è stato controllato in un parco giochi e trovato in possesso di cinque confezioni contenenti 28 compresse di ossicodone, per un totale di circa 80 mg.

I carabinieri sono riusciti a identificare anche una farmacista di 74 anni, proprietaria di una farmacia in via Farini, che aveva venduto il farmaco al giovane senza la necessaria prescrizione medica. Si è quindi proceduto a richiedere all’Ats la sospensione della sua attività e la revoca della licenza.