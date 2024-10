A Firenze, sono stati controllati i bus dei tifosi dell’ultras del Milan

Il 6 ottobre, a Firenze, la Digos ha effettuato un’importante operazione di controllo risultata nella scoperta di un mini arsenale composto da armi e strumenti pericolosi, come coltelli, manganelli telescopici, tubi rigidi e petardi. L’intervento è avvenuto su due autobus che portavano tifosi del Milan al Stadio Franchi, dove si stava svolgendo la partita contro la Fiorentina. Mentre i rossoneri erano in campo e subivano una sconfitta per 2 a 1, le forze dell’ordine, attivamente impegnate nel mantenere la sicurezza dei presenti, hanno iniziato i controlli sui veicoli. Durante queste ispezioni, sono stati trovati diversi oggetti potenzialmente pericolosi; tra questi spaziano una dozzina di coltelli pieghevoli e aste rigide, a cui era fissato del tessuto nero, probabilmente per assomigliare a una bandiera. Le aste, in realtà tubi idraulici, avrebbero potuto essere usate come manganelli. Dopo il sequestro, tutti i passeggeri degli autobus sono stati identificati per accertare eventuali responsabilità relative al trasporto di tali oggetti non consentiti. Questa identificazione, condotta dalla Scientifica, si è svolta al termine della partita. Adesso, l’accaduto è sotto indagine, con l’eventualità di imputazioni per possesso di armi, strumenti contundenti e materiale pirotecnico durante eventi sportivi.

Nel nostro sistema legale, le accuse possono portare a sanzioni pesanti, inclusa una potenziale detenzione di un periodo variabile da sei mesi a tre anni, oltre a una penalità che può variare tra 1.000 e 1.500 euro. Questo evento sottolinea l’urgenza di implementare misure di sicurezza stringenti in occasione di eventi sportivi, affinché queste manifestazioni si svolgano nel rispetto delle norme e in un ambiente sicuro.