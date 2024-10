A Corsico, tre individui sono stati arrestati per furto. Sono accusati di rubare borse, zaini e occhiali all’interno di veicoli parcheggiati e di rivenderli attraverso piattaforme online

Milano, 8 ottobre 2024 – Intervento della Polizia di Stato a Corsico. Gli agenti hanno denunciato tre cittadini cileni, di età 35, 34 e 20 anni, tutti con precedenti penali, per il reato di ricettazione. I due uomini sono stati accusati anche di possesso ingiustificato di strumenti da scasso, nonché di porto di armi o oggetti pericolosi.

L’auto sospetta

Nel pomeriggio di venerdì, gli investigatori del Commissariato Centro hanno notato a Corsico un veicolo con a bordo due persone, già noto per episodi di furto. L’automobile si è poi spostata verso piazza 1° Maggio, dove si è fermata in un’area di box, dove i due occupanti hanno iniziato a scaricare alcuni trolley.

La refurtiva

Gli agenti, insospettiti, hanno effettuato un controllo e hanno scoperto, oltre ai trolley, anche due valigie contenenti indumenti femminili, tre computer portatili, un paio di cuffie e un passaporto di una donna, tutti oggetti rubati in precedenza nel parcheggio dell’outlet di Rodengo Saiano, in provincia di Brescia. Nel bagagliaio dell’auto sono stati rinvenuti vari gioielli, incluse collane e orecchini della donna da cui era stato sottratto il passaporto. All’interno del cruscotto, gli agenti hanno trovato un contenitore con due anelli e, nella portiera del lato del conducente, sono state scoperte due punte di trapano, un coltello a lama pieghevole e una forbice, presumibilmente usati per forzare i vetri delle auto. Ulteriori oggetti sono stati sequestrati nel box e nell’abitazione dei denunciati.

All’interno del box sono stati trovati dagli agenti alcuni vestiti, quattro valigie, uno zaino, articoli cosmetici e oggetti personali. Nella casa del trentacinquenne, dove si trovava anche la sua compagna di 34 anni, la polizia ha rinvenuto dodici borse, sei paia di scarpe, zaini, cinture, occhiali di varie marche e due orologi Rolex.

Merce in vendita online

In aggiunta, è emerso che vari articoli sequestrati era già stati messi in vendita su diverse piattaforme online. Nei prossimi giorni, la Questura di Milano pubblicherà sul proprio sito, nella sezione dedicata agli oggetti trovati, l’elenco di tutti i beni recuperati, per facilitare il riconoscimento da parte dei legittimi proprietari.