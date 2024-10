Cane abbandonato sul balcone svela un oscuro segreto: droga trovata nell'appartamento

A Cesano Boscone, i Carabinieri sono intervenuti a causa di un cane lasciato solo sul balcone, scoprendo nel contempo sostanze stupefacenti nell’appartamento. La situazione è stata segnalata dai vicini, preoccupati per i lamenti dell’animale. Il gesto di solidarietà verso un cane in difficoltà ha rivelato una situazione ben più grave.

Il salvataggio di Lupa

L’animale, una molossoide di nome Lupa, si trovava su un balcone senza cibo o acqua da diversi giorni, e i suoi guaiti disperati non sono passati inosservati. I residenti, allarmati per il suo stato, hanno contattato le autorità per richiedere un intervento urgente. Forze dell’ordine e vigili del fuoco hanno forzato l’entrata dell’appartamento al terzo piano per soccorrere il cane.

La scoperta inaspettata

Tuttavia, il salvataggio ha assunto toni inaspettati. Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno rinvenuto otto panetti di hashish, per un totale di 800 grammi, rinchiusi nel frigorifero. L’abitazione, originariamente vista come un rifugio per un animale trascurato, si è rivelata anche un magazzino di droga.

L’arresto del proprietario

Al rientro a casa, il proprietario dell’appartamento, un giovane di 24 anni, ha trovato i Carabinieri ad attenderlo. Invece di preoccuparsi per la salute del suo cane, si è visto arrestare con l’accusa di detenzione di stupefacenti.

Lupa è stata salvata e trasferita al rifugio di Sedriano, dove avrà finalmente le cure e le attenzioni che le erano state a lungo negate.