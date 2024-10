Victor Green, originario di Milano, ha perso la vita a causa di un attacco in Israele

Victor Green, un milanese di 33 anni, è deceduto in un attacco terroristico avvenuto a Jaffa, in Israele. Residente a Milano e con doppia cittadinanza italo-israeliana, si trovava in un centro per senzatetto quando è stato colpito. La notizia è stata confermata poco fa dall’unità di crisi della Farnesina, che ha avvisato la famiglia della vittima. Victor era accolto da tempo nel rifugio Gagon, situato a Jaffa.

L’episodio si è svolto intorno alle 19 del 1° ottobre, in coincidenza con il lancio di missili iraniani verso Israele. Due uomini armati hanno aperto il fuoco sui passanti in Jerusalem Street, per poi continuare l’attacco all’interno di un vagone della metropolitana leggera. A seguito di questo attacco, ci sono state sette vittime e dieci feriti. Gli aggressori, entrambi ventenni originari di Hebron, sono stati neutralizzati. Dopo l’accaduto, l’esercito israeliano ha instaurato un blocco nella loro città natale e il ministro Smotrich ha già annunciato l’intenzione di richiedere la deportazione delle famiglie di questi due giovani e la demolizione delle loro abitazioni. Uno dei perpetratori è stato eliminato da un riservista israeliano, Lev Kreitman, che era sopravvissuto all’attacco al Nova Festival perpetrato da Hamas il 7 ottobre.