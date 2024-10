Un rider è stato vittima di un’aggressione e di un furto a Corsico nel corso della notte

Un rider è stato aggredito nella notte a Corsico: tre individui lo hanno picchiato e derubato. CORSICO – Nelle ore notturne del 5 e 6 ottobre 2024, un uomo di 38 anni, originario del Bangladesh, è stato avvicinato da tre persone con il volto coperto. I malviventi lo hanno affrontato minacciandolo per ottenere il portafoglio e, in aggiunta, hanno sottratto la sua bicicletta elettrica utilizzata per le consegne. L’incidente si è verificato in via Marzabotto, presso il civico 34. Per realizzare il loro piano, i tre aggressori lo hanno colpito. Il rider è stato trasportato in ospedale con un codice giallo; le sue condizioni sono gravi, ma non è in pericolo di vita. I Carabinieri sono intervenuti sul posto, raccogliendo le dichiarazioni del rider e attivando i soccorsi, continuando ora con le indagini necessarie.