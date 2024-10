Sul tappeto, Civitanova è stata sconfitta con un punteggio di tre a zero

L’Allianz Milano ha mostrato un volto completamente diverso nella sfida all’Allianz Cloud contro la Cucine Lube Civitanova. Dopo una prestazione deludente nell’incontro inaugurale di questa Superlega, la squadra lombarda si è rivelata molto più incisiva e determinata. Senza troppe difficoltà, hanno conquistato il match con un netto 3 a 0. La vittoria, però, è stata segnata da un’atmosfera di tristezza a causa della perdita della madre del presidente e del vicepresidente Lucio e Ivano Fusaro.

Piazza ha schierato la sua consueta formazione iniziale con Porro e Reggers in diagonale, Caneschi e Schnitzer al centro, le bande Louati e Kaziyski, e il libero Catania. Otsuka ha continuato a restare in panchina a causa di un lieve infortunio. Determinati e concentrati, i lombardi hanno tentato subito di allungare nel primo set, mentre il nuovo allenatore della Lube, Medei, ha cercato di rimanere in partita riallacciandosi a metà set. I milanesi hanno sfruttato il servizio, con Kaziyski che si è dimostrato in ottima forma, mentre il francese Louati stava ancora recuperando. Hanno così chiuso il primo set a loro favore.

Nel secondo set, il punteggio è rimasto molto equilibrato, con Bonifante, giovanissimo palleggiatore del 2004, che cercava di coinvolgere Bottolo, che non era al massimo. Tuttavia, Milano ha continuato a dominare, accumulando un vantaggio. Louati si è finalmente sbloccato con un attacco preciso e un ace. La squadra di Piazza è riuscita a portarsi sul 20 a 16, costringendo Medei a fare alcuni cambi, inserendo Orduna e Dirlic, entrambi ex giocatori della squadra avversaria.

Nonostante ciò, il parziale rimane invariato: Milano si porta in vantaggio per 2 a 0, grazie a una percentuale in attacco del 79% e a un’ottima gestione della fase di cambio palla. Nel terzo set, la Lube riesce per la prima volta a prendere un paio di punti di vantaggio dall’inizio della partita. Tuttavia, Kaziyski e i suoi compagni non si arrendono facilmente e si avvicinano nuovamente al punteggio. Questo è il parziale più intenso, con la Lube che, sebbene commetta alcuni errori, fa di tutto per riapire la sfida. I giocatori di casa ottengono però tre opportunità per chiudere la partita: la prima viene annullata da un errore in servizio di Reggers, mentre la seconda è causata da un altro errore di Gargiulo dai nove metri. “Il palazzetto è straordinario – commenta a fine gara uno dei nuovi, il centrale Caneschi – giocare qui è un’esperienza fantastica”. Allianz Milano – Cucine Lube Civitanova: 3 – 0 (25 – 20; 25 – 19; 25 – 22)