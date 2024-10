Spray al peperoncino e colpi: arrestati i ladri che agivano nella medesima zona

Due rapinatori sono stati arrestati dopo aver commesso numerosi crimini nella stessa area di Milano, precisamente ad Affori. I malviventi, un ventenne tunisino e un marocchino di 22 anni, sono accusati di rapina aggravata in concorso per aver messo a segno due attacchi in rapida successione.

Il primo incidente è avvenuto il 30 settembre, quando i due hanno aggredito una turista inglese di 62 anni in via Scarsellini, usando spray al peperoncino e colpendola al viso per rubarle una collana e un bracciale, del valore di oltre 700 euro, oltre alla borsa e a 100 euro in contante. Il giorno seguente, è stata la volta di una coppia filippina; mentre la donna di 61 anni è stata spruzzata con lo spray, il compagno di 50 anni è stato colpito con calci e pugni. Dopo aver preso un telefono e uno zaino, i rapinatori sono fuggiti.

Le vittime hanno immediatamente sporto denuncia presso la stazione dei carabinieri di Affori, sotto la direzione del maresciallo Luigi Grassia. Gli investigatori hanno iniziato a cercare i colpevoli e, il 2 ottobre, sono stati rintracciati in un edificio abbandonato in via Cialdini. Scoperti in possesso della refurtiva, sono stati sottoposti a fermo. Il successivo provvedimento è stato convalidato, e entrambi i rapinatori sono stati posti in custodia cautelare in carcere.