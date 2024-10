Si rifugiava su un aereo per Malpensa: scoperto e catturato

Un giovane di vent’anni è stato preso in custodia dopo aver cercato di salire su un aereo EasyJet diretto da Manchester a Milano Malpensa senza la necessaria documentazione. Stando a quanto riferito dalla compagnia, il ragazzo sarebbe salito per errore su quel volo, poiché la sua prenotazione era per un volo diverso; per ragioni ancora da chiarire, ha scelto di imbarcarsi su quello per Milano. L’incidente si è verificato durante le operazioni di rullaggio dell’aereo EZY2127 nell’aeroporto britannico. Il personale di bordo ha notato la presenza del giovane e la mancanza dei documenti richiesti. Dopo essere stato fatto scendere, è stato condotto al terminal, dove è stato arrestato dalla polizia di Manchester. È accusato di aver tentato di nascondersi per farsi trasportare su un volo senza permesso e di aver provocato disturbo alla pubblica sicurezza in modo volontario o imprudente. Tutti i passeggeri sono stati evacuati per controlli di sicurezza. Nonostante l’incidente, l’aereo ha preso il volo alle 23.10, atterrando a Malpensa alle 1.51. EasyJet ha dichiarato che sono in corso indagini per verificare come il giovane sia riuscito a entrare sull’aereo senza i documenti richiesti. Gli agenti non hanno riscontrato alcun elemento sospetto al suo interno e non hanno suggerito la possibilità di un atto terroristico. Il giovane rimane in custodia mentre le indagini proseguono.