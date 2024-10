Presso Villa Casati è presente uno scivolo realizzato con mattoncini Lego

In occasione della ventesima seconda Giornata nazionale dedicata all’abbattimento delle barriere architettoniche, nella Villa Casati è stato installato un nuovo scivolo, realizzato con colorati pezzi di Lego. L’iniziativa “Un mattoncino per una rampa” è stata organizzata dal comitato Cologno Zero Barriere in collaborazione con il Comune, presso la sala Pertini. La cooperativa Talents Lab ha avuto un ruolo centrale nell’evento, avendo creato e donato alla comunità questa rampa multicolore grazie alle generose donazioni di Lego da parte dei cittadini di Cologno. Enrico Balestra, rappresentante della cooperativa, ha condiviso la toccante storia della loro iniziativa, sottolineando come creatività e desiderio di supportare gli altri abbiano dato vita a un progetto innovativo. “Le difficoltà della vita non sempre trovano una risposta, ma ogni situazione porta con sé una storia. Oggi abbiamo superato un’altra barriera. Grazie a tutti per il contributo con i mattoncini e per il supporto generoso. Una città accessibile è una città per tutti”, ha dichiarato Balestra. Al termine dell’evento, è stato consegnato all’amministrazione un grande mattoncino Lego, simbolo dell’impegno contro le barriere architettoniche e della collaborazione tra tutte le parti coinvolte. “È fondamentale promuovere momenti di sensibilizzazione. Troppo spesso non si considera abbastanza il valore delle piccole cose: ciò che per alcuni è un semplice scalino, per altri rappresenta una vera e propria montagna”, ha aggiunto il sindaco Stefano Zanelli.