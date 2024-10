Parco Solari, le piccole imbarcazioni manifestano: “Restituitici il galeone per i bambini!”

Milano – Uno sciame di barchette di carta riempirà lo spazio noto come “del galeone” nel parco Don Giussani, situato tra le vie Solari e Montevideo. Questi piccoli origami rappresentano un modo per evidenziare come i bambini della zona siano rimasti privi del loro gioco, un’iconica struttura ludica a forma di nave, che ha affascinato e intrattenuto diverse generazioni, rimossa lo scorso spring perché giunta al termine della sua vita utile e non riparabile.

“Ci sarà un sostituto?”. L’evento è programmato per sabato 12 ottobre alle 10, giorno dell’inaugurazione della linea M4 fino a San Cristoforo. Questo insolito flash mob, ideato dai residenti del quartiere, è stato annunciato attraverso la social street ‘Abitanti intorno al parco Solari’ e sarà accompagnato da una petizione già aperta per raccogliere firme. “L’obiettivo – chiariscono gli organizzatori – non è di natura polemica: intendiamo mettere in luce la questione alla città e cercare di individuare se ci sia la possibilità di restituire ai bambini il gioco tanto amato, oppure di costruire un’alternativa di pari valore”.

Il galeone era stato rimosso a maggio scorso “per garantire la massima sicurezza”, come riportato dal Municipio 6. L’area pavimentata è rimasta aperta e utilizzabile. “Il Municipio 6, con il supporto del Comune di Milano, è attualmente alla ricerca di sponsor per la progettazione di una nuova area gioco”, si legge nell’annuncio. La situazione resta inalterata.

Il principale ostacolo è di natura finanziaria: la costruzione di un nuovo “galeone” e una concomitante nuova pavimentazione in gomma richiederebbero un investimento di circa 150mila euro. Questa somma supera l’intero budget annuale dedicato alla manutenzione dei parchi dell’intero Municipio, come sottolinea Fabrizio Delfini, assessore all’Urbanistica e al Verde. “Ci stiamo mobilitando per trovare delle soluzioni, insieme al presidente Santo Minniti. Stiamo considerando di richiedere fondi a livello centrale e, al contempo, stiamo cercando sponsor”.

L’evento di sabato avrà lo scopo di sensibilizzare la comunità: “Magari ci sarà qualcuno disposto a finanziare il nuovo galeone. Sebbene la cifra richiesta sia considerevole, un insieme di piccoli contributi può davvero fare la differenza”. Tutti sono quindi invitati a partecipare sabato mattina, portando le loro barchette di carta da posare a terra e fogli di riciclo per costruirne di nuove insieme.