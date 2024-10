Nella Lombardia, la prima settimana dedicata al vaccino contro l’influenza ha registrato un numero di somministrazioni superiore rispetto all’anno precedente, il 2023

Milano, 7 ottobre 2024 – I cittadini lombardi mostrano una maggiore inclinazione a farsi vaccinare contro l’influenza rispetto allo scorso anno. Questo cambiamento sembra legato agli avvertimenti diffusi, anche attraverso i media, riguardo alla potenziale gravità del virus influenzale previsto.

I dati della prima settimana

Dal 1 ottobre, giorno di avvio della campagna vaccinale gratuita, sono state somministrate 31.441 dosi in Lombardia, principalmente a persone delle categorie più vulnerabili. Analizzando le vaccinazioni anti-influenzali, emerge un incremento notevole delle adesioni rispetto allo stesso periodo del 2023.

Fino al 6 ottobre, il numero di dosi somministrate è stato di 21.433, in confronto alle 14.195 dell’anno precedente. Per quanto attiene al vaccino contro il Covid-19, al 6 ottobre sono state effettuate 7.750 somministrazioni, in crescita rispetto alle 4.165 del medesimo periodo del 2023.

Le vaccinazioni avvengono in vari luoghi, tra cui centri vaccinali, ospedali, farmacie, nonché presso medici di famiglia e pediatri.

Altri vaccini

I vaccini per l’influenza possono essere somministrati in contemporanea o in qualsiasi intervallo temporale con gli altri vaccini. La campagna gratuita della Regione Lombardia incoraggia la co-somministrazione del vaccino anti-Covid-19 e, per le categorie a rischio, i vaccini contro Pneumococco, Herpes Zoster, e Difterite-Tetano-Pertosse, con particolare attenzione per le donne in gravidanza.

Il commento

“Desidero esprimere la mia gratitudine a tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo – ha dichiarato l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso – per l’impegno nel garantire il successo delle iniziative dedicate alle vaccinazioni. Eventi di questo tipo rivestono un ruolo fondamentale nella protezione delle persone vulnerabili e nella riduzione del rischio di complicanze severe, soprattutto in vista della stagione influenzale, ma anche per tutelare la salute dell’intera comunità. L’invito scelto per la campagna di promozione della vaccinazione di quest’anno è chiaro: non lasciare che l’influenza interrompa la tua vita”.

L’assessore ha messo in evidenza che la campagna è appena stata avviata. “I dati devono ancora migliorare – ha spiegato il rappresentante della giunta Fontana – per ridurre il più possibile i picchi invernali delle malattie influenzali. Intensificheremo gli sforzi per sensibilizzare la popolazione e potenzieremo l’offerta vaccinale, anche attraverso aperture straordinarie. Tutti sono invitati a vaccinarsi: unendo le forze possiamo raggiungere il traguardo”.

I risultati degli open day

È da notare che le due giornate di open day sui vaccini, tenutesi il 5 e 6 ottobre, hanno visto un’ottima partecipazione dei cittadini nelle diverse province lombarde. Durante queste giornate, sono state somministrate quasi 18.000 dosi (10.290 sabato e 7.550 domenica) di vaccini antinfluenzali, anti-Covid-19 e altre vaccinazioni combinate.