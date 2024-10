Milano è di nuovo colpita da condizioni meteorologiche avverse, con intense precipitazioni attese

Milano si prepara a giorni di maltempo: forti piogge in arrivo.

A partire dal pomeriggio di lunedì, la città vedrà l’inizio delle precipitazioni, mentre martedì sarà caratterizzato da rovesci intensi. Secondo le previsioni fornite da 3Bmeteo, la causa di questo maltempo è una “potente circolazione depressionaria attiva nell’Europa centrale e occidentale”, responsabile di una perturbazione significativa diretta verso l’Italia.

Le condizioni atmosferiche inizieranno a deteriorarsi nel pomeriggio di lunedì 7 settembre, con l’arrivo delle prime piogge che si susseguiranno fino a sera, come spiegato dal meteorologo Manuel Mazzoleni di 3Bmeteo. Martedì si prevede che sia il giorno più critico, con una diffusione di piogge e rovesci, a volte anche di forte intensità, specialmente nelle ore centrali della giornata. Questo sarà accompagnato da venti sostenuti e temperature tipiche della stagione autunnale. Si prevedono accumuli di pioggia tra i 50 e i 70 mm entro la fine della giornata, il che potrebbe comportare rischi idrogeologici. Mercoledì ci sarà un parziale miglioramento, ma un nuovo peggioramento è atteso giovedì, con ulteriori rovesci e temporali, localmente di moderata o forte intensità.

Mercoledì, il sistema meteorologico si sposterà, lasciando spazio a brevi rovesci nelle prime ore del giorno, ma ci sarà un miglioramento rapido nella mattinata. “Non sarà tutto, poiché dall’Atlantico si sta avvicinando ciò che rimane dell’ex uragano Kirk, il quale arriverà verso sera come sistema extra-tropicale nel nord d’Europa”, ha spiegato Mazzoleni. Una nuova perturbazione colpirà la Lombardia, portando piogge dalla sera, soprattutto nelle aree centro-settentrionali della regione. Pertanto, ci aspetta un giovedì con condizioni meteorologiche molto avverse, caratterizzato da rovesci e temporali estesi, che solo in serata cominceranno a migliorare da ovest. Anche questa ondata di maltempo potrebbe risultare intensa, con accumuli superiori ai 100 mm in diverse aree della fascia prealpina e pedemontana, così come nelle zone del Lario e nelle pianure centro-occidentali.

Il fine settimana potrebbe offrire condizioni più serene. Gli esperti prevedono un tempo più asciutto e qualche schiarita, “anche se rimarranno possibili alcuni fenomeni sabato tra Alpi e Prealpi e domenica nelle Retiche settentrionali”, hanno specificato da 3Bmeteo.