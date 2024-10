Mady Gio, celebre figura di Onlyfans, smentisce le insinuazioni riguardanti una presunta evasione fiscale, dichiarando: “Le ricostruzioni su di me sono fantasiose, ho sempre adempiuto ai miei obblighi fiscali.”

Varese, 7 ottobre 2024 – Mady Gio, influencer su OnlyFans, è sotto accusa dalla Guardia di Finanza di Varese per presunta evasione fiscale, con un importo di un milione e mezzo di euro. La giovane ha condiviso la sua posizione tramite il suo profilo Instagram, mentre si trova a Cancun, in Messico. “Ho letto articoli che parlano di accuse di evasione fiscale contro di me – ha dichiarato nelle sue storie –. È stato calpestato il mio diritto alla privacy e, in particolare, il fondamentale principio di presunzione di innocenza. Sono solo affermazioni e ho già incaricato i miei avvocati di difendermi nelle sedi appropriate. Ho sempre assolto ai miei obblighi fiscali, sia in Italia che in Svizzera, dove risiedo stabilmente dal 2022. Mi sorprendo di come vengano narrate storie fantasiose su di me, ma mi aspetto che alla fine la questione si risolva in un nulla di fatto e che i media mi dedichino lo stesso spazio”. “Contesteremo ogni atto – afferma il legale Riccardo Lanza –. La mia cliente ha scelto di fidarsi di esperti che ora dovranno rendere conto di possibili errori. Mady Gio ha sempre operato nel rispetto della legge”.

### Indagini Italia-Svizzera

Questa mattina, la Procura di Busto Arsizio ha ufficializzato le accuse di evasione fiscale al termine di un’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza di Varese. Le contestazioni riguardano un debito fiscale di circa 1,5 milioni di euro. Gli investigatori hanno evidenziato che il trasferimento della residenza in Svizzera da parte della persona coinvolta è stato fatto “per beneficiare di una tassazione più vantaggiosa”. Tuttavia, questo cambio di residenza è stato messo in discussione, poiché non sono stati forniti prove sufficienti riguardo a una reale residenza fiscale al di fuori dell’Italia. In particolare, Filip Madalina Ioana, questo il nome di origine romena, non ha saputo dimostrare un “rapporto lavorativo continuo” in Svizzera, impedendo così il riconoscimento del suo trasferimento, anche perché non era considerata lavoratrice sul territorio elvetico.

### Entrate dichiarate: 50mila euro

Le indagini condotte dalla Compagnia di Gallarate sono partite da un’analisi di influencer e professionisti del web. Da questo monitoraggio, è emersa la figura di Mady Gio, la quale, nonostante la sua evidente disponibilità economica e le affermazioni riguardanti guadagni milionari, dichiarava solo poco più di 50mila euro di entrate. Inoltre, a seguito di una richiesta di informazioni a OnlyFans, gli inquirenti hanno scoperto compensi totali di circa 1,5 milioni di euro relativi agli anni 2021 e 2022.