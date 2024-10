Logistica: cinque centri nell’area periferica

Nell’hinterland sono stati identificati cinque poli intermodali: uno situato a Cernusco e zone limitrofe, un altro nel Sud di Milano, e gli altri a Melegnano, Rhodense e Sestese. Secondo le autorità, questo passo è fondamentale per rendere la logistica più sostenibile. La Città Metropolitana ha dato il via libera a un piano specifico per il settore, il cui scopo è favorire un progresso armonico mediante la cooperazione tra imprese e comuni. Si tratta di un processo collaborativo volto a definire linee guida in grado di soddisfare le necessità nel trasporto delle merci, assicurando una mobilità che riduca l’impatto ambientale e alivelli il traffico stradale. Marco Griguolo, consigliere per la Mobilità dell’ex provincia, ha aggiunto che i risultati saranno ottenuti anche attraverso la creazione di hub periferici, ben lontani dai centri abitati ma facilmente accessibili.

Al cuore del dibattito, c’è un settore economico “vibrante e in rapida crescita, con ripercussioni significative sulla mobilità e sull’uso del suolo nella nostra area”, evidenzia il consigliere. “Raggiungere uno sviluppo equilibrato e sostenibile è realizzabile attraverso un processo che coinvolga tutti i soggetti interessati: aziende e istituzioni. Sono determinato a lavorare in questa direzione”. Ci sarà un focus particolare “sulle consegne dell’ultimo miglio”, promuovendo l’adozione di mezzi innovativi per ridurre al minimo l’impatto sulla qualità dell’aria. Inoltre, sono previsti interventi per ottimizzare “l’efficienza del sistema ferroviario e stradale a lungo raggio e per migliorare le principali vie di comunicazione nelle città”. Per preservare il territorio, i nuovi centri di stoccaggio e smistamento dei prodotti dovranno essere inseriti “all’interno di iniziative di rigenerazione urbana”. Questo sarà possibile grazie a intese tra la Regione, i Comuni, gli operatori, le aziende e le associazioni di categoria, “per un’amministrazione più efficace del sistema logistico”.

Un argomento particolarmente attuale nell’Est Milano, dove le nuove costruzioni stanno proliferando e gli ambientalisti sono in prima linea. L’ultimo contenzioso giunto al Tar riguarda l’apertura di un centro Lidl a Vaprio. La catena tedesca di discount intende insediarsi nel comune, ma Legambiente e gli agricoltori locali si oppongono, avendo già ottenuto una prima vittoria dalla magistratura amministrativa.