Lascia il cane da solo in casa, i vicini sentono il suo lamento e avvisano le autorità: trovata della sostanza stupefacente

Un milanese ha avuto gravi conseguenze dopo aver lasciato il suo cane solo in casa: i vicini, preoccupati dai suoi guaiti, hanno contattato i carabinieri. All’arrivo delle forze dell’ordine a Cesano Boscone, hanno trovato il cane abbandonato, ma anche una grossa quantità di droghe. Il giovane di 24 anni è stato arrestato. L’animale, di nome Lupa, era sul balcone da giorni, senza acqua né cibo, il che spiegava i suoi lamenti. Quando i vicini hanno notato la situazione, hanno deciso di allertare le autorità per verificare quanto stesse accadendo. I carabinieri, coadiuvati dai vigili del fuoco, sono riusciti a entrare nell’appartamento situato al terzo piano di un edificio in via Monti, salvando il cane, un molossoide. Mentre erano lì, hanno dato un’occhiata in giro e nel frigorifero hanno scoperto 8 panetti di hashish, per un totale di 800 grammi. Al rientro a casa, l’uomo ha dovuto affrontare non solo il suo amico a quattro zampe, ma anche le forze dell’ordine. L’animale è stato poi portato al canile di Sedriano.