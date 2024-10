“La sicurezza urbana aumenta”. Fondi anti-criminalità provenienti da Roma

Il Ministero dell’Interno ha assegnato a Cinisello Balsamo la somma di 63.817,15 euro per finanziamenti destinati a iniziative di sicurezza urbana, mirate principalmente alla prevenzione e al contrasto della criminalità. L’amministrazione comunale intende utilizzare questo importo per acquistare e installare nuove tecnologie e potenziare le sale operative, garantendo al contempo l’interconnessione con il sistema di videosorveglianza esistente. Sono previsti l’installazione di cinque telecamere ad alta definizione che si integreranno nella rete già attiva. Questa iniziativa prevede l’uso dell’intelligenza artificiale, che permetterà un monitoraggio in tempo reale e un’ottimizzazione della gestione delle aree urbane critiche tramite avvisi specifici. Grazie a sofisticati algoritmi di visione computerizzata, si potranno identificare incidenti o atti vandalici, allertando le forze dell’ordine in caso di situazioni potenzialmente pericolose. Tale tecnologia si avvarrà di strumenti per analizzare problemi legati alla sicurezza stradale, monitorare le zone della città e gestire la questione dell’abbandono dei rifiuti. “Un’altra notizia positiva riguardo alla sicurezza. Dopo l’incontro con il Prefetto Claudio Sgaraglia e le operazioni svolte, questo supporto ministeriale permette di attuare misure concrete contro le violazioni e i crimini, contribuendo a migliorare la percezione di sicurezza tra i cittadini. Le nuove tecnologie renderanno più efficaci le attrezzature delle forze dell’ordine”, hanno commentato il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore alla Sicurezza Riccardo Malavolta.