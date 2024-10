La protezione della salute. L’importanza fondamentale della psicologia

In occasione della Giornata nazionale della psicologia e della Giornata mondiale della salute mentale, prevista per il 10 ottobre, l’Ordine degli psicologi della Lombardia (Opl) ha attivato diverse iniziative per evidenziare l’importanza della psicologia nella salvaguardia della salute dei cittadini. I temi affrontati vanno dagli abusi sui minori alle disabilità, passando per questioni come il fine vita, la violenza di genere, la salute dei migranti e la vulnerabilità psichica negli istituti penitenziari. Opl si impegna su molteplici fronti per mettere in luce il contributo degli psicologi nel campo della salute pubblica e per promuovere un accesso facilitato ai servizi psicologici per tutti. Recentemente, si sono tenute le cerimonie di premiazione del Premio Callerame, assegnato a professionisti della psicologia attivi nella difesa dei diritti umani. Da anni, Opl si dedica alla promozione dei diritti umani tra i professionisti del settore e nella comunità più ampia, riconoscendo il valore della psicologia nel contrasto a ogni forma di discriminazione e nella cura dei traumi psicologici derivanti dalle violazioni dei diritti. “Questa settimana di eventi,” dichiara Laura Parolin, presidente dell’Ordine, “rappresenta un’importante occasione per riconoscere il ruolo fondamentale della psicologia nel migliorare il benessere e la salute mentale delle persone, evidenziando quanto sia cruciale il supporto psicologico per una vita di qualità e per una società più consapevole.” Le manifestazioni relative a queste giornate sono anche parte dell’iniziativa Milano4MentalHealth, sostenuta dal Comune di Milano, alla quale Opl partecipa fin dalla sua inaugurazione.