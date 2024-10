La piccola cassaforte nascosta dietro la presa di corrente: la rivelazione da parte degli agenti di polizia

**Scoperta della mini cassaforte nascosta: arresto di un 42enne a Milano**

Un cittadino albanese di 42 anni è stato arrestato nel pomeriggio di sabato a Milano con l’accusa di possesso di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Gli agenti lo hanno sorpreso con cocaina, Mdma e hashish occultati in una mini cassaforte posizionata dietro una presa elettrica.

Il soggetto era già noto alle forze dell’ordine, poiché era stato arrestato precedentemente nel giugno scorso. Durante le operazioni di monitoraggio contro lo spaccio di droga nella zona dei Navigli, le forze di polizia hanno notato che non aveva interrotto la sua attività illecita e hanno deciso di sorvegliarlo. Dopo aver rintracciato il suo appartamento nelle vicinanze della Basilica di Sant’Eustorgio, gli agenti lo hanno osservato mentre usciva da via Santa Croce per recarsi in un’altra abitazione in via Sabotino, dove si è trattenuto per circa quaranta minuti.

Al momento della sua uscita, l’uomo è stato bloccato mentre stava per prendere un taxi. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato due bustine di cocaina e una somma di 700 euro in contante. Successivamente, sono stati effettuati controlli all’interno della sua abitazione, dove, dietro una presa elettrica, è stata rinvenuta la mini cassaforte contenente 38 grammi di Mdma, 28 grammi di hashish, 2,5 grammi di “cocaina rosa” 2C-T-7, 57 grammi di cocaina, quattro pastiglie di ecstasy e ulteriori 400 euro.