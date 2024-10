Intesa tra l’ospedale San Gerardo e l’ASST Melegnano Martesana per sostenere il Punto nascita di Melzo

Monza, 7 ottobre 2024 – In risposta alla mancanza di medici specialisti, l’Asst Melegnano Martesana ha siglato un accordo con la Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza per potenziare i servizi offerti dall’Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Melzo, Santa Maria delle Stelle. Questo accordo prevede la collaborazione tra il personale medico specializzato nei due settori. Come dichiarato dal San Gerardo, “l’iniziativa punta a rafforzare le attività locali del presidio di Melzo e a garantire contemporaneamente una gestione ottimale di alcune patologie tramite percorsi mirati, in base alle esigenze assistenziali delle pazienti”. In sostanza, si tratta di un’integrazione del personale medico tra le strutture coinvolte. Il progetto, che è nato da questo scopo, è stato firmato a luglio scorso tra San Gerardo e Asst Melegnano Martesana e prevede la cooperazione tra l’Ostetricia del San Gerardo, guidata dalla professoressa Anna Locatelli, e l’Ostetricia e Ginecologia di Melzo, diretta dal dottor Giuseppe Losa, per assicurare prestazioni sanitarie adeguate presso il presidio di Melzo.

La Regione Lombardia sostiene e promuove un accordo innovativo per la collaborazione all’interno del sistema sanitario, rappresentando la prima iniziativa di questo genere nei Punti Nascita, un ambito di grande importanza. Lo scopo dell’iniziativa è quello di garantire la presenza di punti nascita funzionali e accessibili, assicurando così una cura adeguata per le gravidanze, insieme a misure di sicurezza che consentano la centralizzazione dei casi speciali, se necessario.

Il Direttore Generale della Fondazione IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza e il Direttore Generale di ASST Melegnano Martesana, Roberta Labanca, evidenziano che “questo accordo segna un avance rilevante per l’ottimizzazione dei servizi ostetrico-ginecologici. La condivisione di professionisti medici tra le due istituzioni ha come obiettivo il rafforzamento della rete di assistenza, mirando a superare il consueto modello hub e spoke. Vogliamo offrire sostegno all’Ostetricia di Melzo, sviluppando percorsi assistenziali mirati in relazione alla complessità delle patologie, garantendo così un’assistenza di elevato standard per le pazienti e i loro neonati. Siamo convinti che questa collaborazione ci permetterà di mantenere punti nascita validi sul territorio, ottimizzando la cura delle gravidanze e assicurando la necessaria sicurezza per le donne, con la centralizzazione dei casi che richiedono attenzione particolare.”