Il primo cittadino di Milano, Sala, ha espresso a Liliana Segre: “Sei un faro per me e per tutti gli abitanti di Milano.”

Milano, 7 ottobre 2024 – Durante la commemorazione dell’attacco di Hamas svoltasi nella sinagoga centrale in via Guastalla, il sindaco Giuseppe Sala ha descritto Liliana Segre, senatrice a vita, come una figura di riferimento non solo per lui, ma anche per i milanesi in questo momento critico. Ha sottolineato che l’atto di violenza rappresenta “soprattutto un affronto alla dignità femminile” e ha esortato tutti a lavorare per il rilascio immediato degli ostaggi. Sala ha ribadito che l’antisemitismo, anche se mascherato da antisionismo, non deve trovare spazio a Milano. Ha avvertito che ogni manifestazione di odio, rivolte al popolo ebraico o ad altri, non può essere minimizzata. Si è rivolto ai giovani, sottolineando l’importanza di prendere posizione contro tali atteggiamenti. La senatrice Segre, rispondendo ai ringraziamenti del presidente del Memoriale della Shoah di Milano, Roberto Jarach, ha affermato che era fondamentale essere presenti, rappresentando Milano come una città antifascista, impegnata contro razzismo e intolleranza. Ha concluso dicendo che la vera pace si costruisce rispettando la verità. Le parole di Sala sono state accolte positivamente da Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica milanese, che ha sottolineato l’importanza della presenza del sindaco.

A partire da oggi, desideriamo intraprendere un percorso insieme a lei, all’intera giunta e a tutto il Consiglio comunale. Alcuni fraintendimenti sono stati chiariti e ora possiamo andare avanti.