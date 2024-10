Il Consiglio comunale sta valutando un’opzione per individuare un’area da destinare a Zacchetti

Il Consiglio comunale si riunirà per dedicare un’area della città alla memoria di Ermanno Zacchetti, sindaco deceduto a luglio a causa di un tumore. Il gruppo di opposizione, Vivere Cernusco, aveva proposto qualche settimana fa di intitolare il centro sportivo di via Boccaccio al primo cittadino, un luogo dove si svolgono diverse attività, incluso il ciclismo che Zacchetti apprezzava molto, come ha sottolineato Girdano Marchetti, capogruppo del partito. L’unico argomento all’ordine del giorno sarà questo omaggio finale a un amministratore che ha lasciato un’importante impronta. La minoranza ha dichiarato la sua disponibilità a esplorare diverse opzioni; sarà quindi il consiglio a decidere quale sia il luogo più adeguato per onorare la memoria dell’esponente del Partito Democratico.