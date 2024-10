I giovani pazienti del reparto pediatrico del Niguarda hanno vissuto un pomeriggio indimenticabile, pieno di emozioni grazie alla presenza di supereroi acrobatici

Un pomeriggio straordinario per i piccoli pazienti della Pediatria di Niguarda. Oggi i protagonisti sono stati Spiderman, Wonderwoman, Superman, Hulk, Batgirl e molti altri supereroi, che sono discesi dal tetto dell’ospedale per fare visita ai bambini attraverso le finestre delle loro stanze. Dopo la loro discesa, questi eroi hanno fatto un giro nel reparto per consegnare piccoli regali agli ospiti e immortalare momenti speciali con fotografie. Questa iniziativa è il risultato della sinergia tra l’Associazione GabryLittleHero ODV e l’Associazione SEA “SuperEroiAcrobatici”, un gruppo di volontari esperti in Edilizia Acrobatica. Durante la giornata è stata anche l’occasione per donare bilance al reparto, grazie al supporto di CRAL4FUN Delpharm Milano srl, partner dell’evento. L’ospedale esprime un sentito ringraziamento “a queste associazioni per aver portato un po’ di coraggio e un momento di leggerezza ai bambini e alle loro famiglie, in un periodo difficile come quello del ricovero”.