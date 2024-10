I carabinieri hanno effettuato operazioni speciali di controllo nelle aree della Stazione Centrale e a Rogoredo

I Carabinieri effettuano controlli straordinari nelle aree della Stazione Centrale e a Rogoredo

Nel corso di un’operazione estesa tra il 2 e il 5 ottobre, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano hanno messo in atto un’efficace azione di monitoraggio del territorio, con il supporto degli unità cinofile di Orio al Serio. Durante queste operazioni, sono state controllate circa 1600 persone, portando all’arresto di 6 individui e alla denuncia di 13. Inoltre, sono stati fermati 408 veicoli e visitati 24 locali, alcuni dei quali hanno ricevuto multe.

Questo intervento è stato organizzato su indicazione del Comando Generale dei Carabinieri e con la collaborazione del Prefetto e della Questura di Milano. Le pattuglie hanno operato sia a piedi sia con mezzi a motore nelle zone con maggiore affluenza sociale, mirando a prevenire comportamenti criminali e situazioni di degrado urbano, con particolare attenzione ai reati di furto e al traffico di sostanze stupefacenti.

Nel contesto descritto, i Carabinieri della Provincia di Milano hanno giornalmente erogato circa 450 servizi esterni e 350 di prevenzione, controllando un numero di circa 750 persone e 410 veicoli. Durante un’operazione straordinaria di monitoraggio del territorio, sono stati impiegati ulteriori 235 Carabinieri, suddivisi tra l’Arma territoriale e le unità specializzate. Le attività hanno portato al controllo di circa 1600 individui, con 6 arresti e 13 denunce, oltre al monitoraggio di 408 veicoli e 24 esercizi commerciali.

In particolare, la sera del 2 ottobre, i militari della Compagnia Duomo, coadiuvati dal Gruppo Milano, dal 3° Reggimento Lombardia, dal 1° Reggimento Piemonte, dal NAS di Milano e dal nucleo cinofili di Casatenovo (LC), hanno svolto controlli nell’area della stazione Centrale, supervisionando un totale di 385 persone. Tra queste, in via San Gregorio, è stato arrestato un marocchino di 38 anni, colto mentre cedeva 3 dosi di cocaina (circa 1,5 grammi) a un connazionale di 42 anni, il quale è stato segnalato per uso personale di sostanze stupefacenti.

Inoltre, un marocchino di 19 anni è stato denunciato per porto di armi o oggetti atti a offendere, essendo stato trovato con una cesoia, mentre un afghano di 26 anni è stato denunciato per ingresso e soggiorno illegale nel paese.

Sono stati riferiti alle autorità competenti per possesso di droghe un giovane gambiano di 26 anni, trovato con 1 grammo di hashish, e un uomo olandese di 33 anni, con 0,5 grammi della stessa sostanza. Inoltre, sono stati rinvenuti 40 grammi di hashish, sequestrati da una unità cinofila nei pressi di un locale pubblico, senza che siano state individuate responsabilità.

Sanzione di 2.000 euro per un locale in via Sammartini

Durante un’operazione realizzata in collaborazione con i Carabinieri del NAS di Milano, sono stati ispezionati 12 esercizi commerciali. Tra questi, un ristorante in via Sammartini ha ricevuto una multa di 2.000 euro per non aver rispettato le normative igieniche, e anche un bar in via da Palestrina ha visto il proprio proprietario segnalato all’ATS di Milano per infrazioni simili.

Attività di controllo nel quartiere Rogoredo di Milano: report di giovedì e venerdì

Il 3 ottobre, con il supporto del nucleo cinofili di Orio al Serio, si sono effettuati controlli nel quartiere milanese di Rogoredo. Durante queste operazioni, è stato denunciato un 34enne peruviano sorpreso a tentare di fuggire da un supermercato con beni alimentari e alcolici per un valore di 150 euro. Sono state anche denunciate altre due persone: un 38enne pakistano per immigrazione clandestina, con avviamento delle procedure per l’espulsione, e un 40enne italiano per ubriachezza manifesta in pubblico.

Recentemente, sono stati segnalati all’autorità competente un romeno di 25 anni e un egiziano di 18 anni. Il primo è stato trovato all’interno della stazione “Milano Rogoredo” con una siringa contenente una sostanza simile all’eroina, mentre il secondo era in possesso di circa 3 grammi di hashish. Inoltre, sono stati scoperti 46 grammi di hashish, sequestrati dalla squadra cinofila nei pressi di un locale pubblico.

In totale, le violazioni del codice della strada hanno portato a sanzioni per 536 euro, e sono state controllate 402 persone. I Carabinieri del NAS hanno, inoltre, segnalato all’ATS di Milano due bar per problemi igienico-sanitari.

Nella serata di venerdì 4 ottobre, sempre nel quartiere di Milano Rogoredo, una romena di 33 anni è stata denunciata per non aver rispettato le misure imposte dall’autorità. Un 16enne italiano e un 22enne senegalese sono stati denunciati per possesso illegale di armi; il primo con un tirapugni e il secondo con un coltello in un borsello. Inoltre, un italiano di 32 anni è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza, mentre un peruviano di 37 anni è stato accusato di lesioni e minacce a un passante.

Durante lo stesso intervento, un 28enne senegalese è stato denunciato dopo aver mostrato una patente di guida falsa durante un controllo. Anche altre persone sono state segnalate per possesso di sostanze stupefacenti (hashish).

Sono state imposte sanzioni per un ammontare di 312 euro relative al codice della strada, e sono stati verificati in totale 378 individui, di cui 209 stranieri. Sono stati controllati 69 veicoli e 11 attività commerciali. Tra queste, un ristorante in via Ortica e un centro estetico in piazzale Cuoco sono stati segnalati all’ATS di Milano per difetti igienico-sanitari, con il secondo che ha ricevuto anche una proposta di chiusura.

Sabato pomeriggio, il 5 ottobre, sono stati effettuati nuovi controlli presso la stazione ferroviaria di Milano Centrale dai Carabinieri della Compagnia Milano Duomo, coadiuvati dai Reggimenti Lombardia e Piemonte e da personale specializzato, tra cui il NAS e unità cinofile. In totale, sono state controllate 415 persone, di cui 278 straniere, e 134 veicoli.

All’interno di un parco giochi, è stato arrestato un giovane egiziano di 19 anni trovato in possesso di cinque confezioni contenenti 28 compresse di ossicodone, per un ammontare di circa 80 mg. Anche due cittadini italiani di 28 e 29 anni sono stati arrestati durante un controllo che ha coinvolto unità cinofile; entrambi avevano in loro possesso diverse quantità di droga e 230 euro in contante, oltre a materiale per il confezionamento e il taglio delle sostanze stupefacenti, tutto sequestrato.

In aggiunta, un 32enne di origine gambiana è stato arrestato per cessione di sostanze stupefacenti nei pressi della stazione ferroviaria di Milano Centrale, mentre stava vendendo 1,6 grammi di hashish a un italiano di 30 anni, il quale è stato segnalato all’autorità competente.

Un uomo di 58 anni, cittadino italiano, ha ricevuto un ordine di cattura per appropriazione indebita e tentato riciclaggio. Il provvedimento, emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, riguarda una pena di 4 anni e 11 mesi da scontare per reati commessi nel 2017 a Torino e Milano.

Intanto, un giovane di 28 anni originario della Libia è stato denunciato a piede libero per furto. È stato colto in flagrante mentre rubava scarpe e abbigliamento in un negozio nelle vicinanze di piazza Duca d’Aosta.

In un’altra operazione, con l’assistenza del NAS, una farmacista di 74 anni che gestisce un’attività in via Farini ha subito la revoca della sua licenza. È accusata di aver venduto ossicodone, un medicinale controllato, senza la necessaria ricetta medica a un giovane di 19 anni di nazionalità egiziana, recentemente arrestato. Inoltre, è stata richiesta all’ATS la sospensione del suo esercizio commerciale.