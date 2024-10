Gestione dei rifiuti, il virtuoso impegno ripaga: 25 milioni di euro entrano nel bilancio del comune. Ecuosacco celebra il suo decimo anniversario

Trezzo sull’Adda (Milano) – La gestione dei rifiuti dimostra che l’impegno ripaga: in dieci anni i comuni hanno beneficiato di 25 milioni fra contributi e risparmi nel conferimento. Ecuosacco celebra i suoi dieci anni e punta a un futuro di raccolta differenziata totale; attualmente grazie al sacco rosso si è raggiunta una percentuale vicina al 90%, un risultato frutto della dedizione delle famiglie, come affermato da Alberto Fulgione, presidente di Cem, che si occupa del servizio nel territorio. Il cambiamento nel sistema di smaltimento è iniziato a Grezzago e continua a progredire. Un evento a Bellusco ha evidenziato questo successo. La chiave di tutto è stata un’idea semplice ma efficace: dal 2014, un codice sul sacco consente di identificare il proprietario, promuovendo così una maggiore responsabilità collettiva. Da quel momento, il riciclo è migliorato significativamente. “Ora, il sacco identificativo è utilizzato in 48 comuni, e molti altri sono pronti ad integrarlo – spiega il presidente –. Grazie a questa iniziativa, la raccolta differenziata è aumentata del 9%, mentre i rifiuti indifferenziati a testa sono calati del 39%, arrivando a 53 kg a persona”. Questi traguardi hanno prodotto un consistente tesoretto per le casse comunali. Se nei prossimi dieci anni tutti e 75 i comuni di Cem adatteranno Ecuosacco “potremmo assistere a una riduzione di 87mila tonnellate di rifiuti indifferenziati, con minori emissioni di 68,5mila tonnellate e un risparmio economico totale di 74 milioni”. “Siamo fieri dei risultati ottenuti. Senza la partecipazione attiva dei cittadini, nulla di tutto ciò sarebbe stato realizzabile”.